La Cooperativa Artieri Alabastro di Volterra vince il premio CNA ‘L’Eccellenza in Mostra 2024’

Written by admin• 2:07 pm• Volterra

VOLTERRA- A pochi mesi dall’inaugurazione della 89ª edizione della Mostra Internazionale dell’Artigianato di Firenze, la Cooperativa Artieri Alabastro di Volterra ha ricevuto il premio CNA L’Eccellenza in Mostra, riconoscimento che premia l’impresa espositrice più apprezzata dal pubblico durante l’edizione 2024. Il premio è stato consegnato al presidente Silvia Provvedi e al vicepresidente Giovanni Del Colombo da Lorenzo Cei, coordinatore di CNA Città di Firenze, e Tamara Ermini, vicepresidente di Firenze Fiera.

Fondata nel 1895, la Cooperativa Artieri Alabastro è la più antica realtà produttiva del settore a Volterra, una città che da secoli è celebre per la lavorazione dell’alabastro. L’impresa è nata dall’unione di maestri artigiani con l’intento di preservare un’arte unica e, oggi, prosegue il suo lavoro combinando tradizione e innovazione estetica. Oltre ai classici oggetti decorativi in alabastro, la cooperativa collabora con designer italiani e internazionali per creare complementi d’arredo e pezzi di design contemporaneo, dando nuova vita a un materiale che rischiava di essere dimenticato.

Il premio CNA è stato istituito per valorizzare il legame tra artigiani e pubblico, un aspetto sempre più importante per il futuro del settore. In un mercato dominato dalla produzione industriale e dalle grandi piattaforme di distribuzione, l’artigianato deve distinguersi non solo per la qualità dei suoi prodotti, ma anche per la capacità di raccontarne il valore. Mostrare il processo creativo, far percepire la manualità e raccontare il tempo e la cura investiti in ogni creazione sono aspetti cruciali per rafforzare la competitività delle botteghe artigiane, aiutandole a attrarre un pubblico sempre più attento all’unicità e all’autenticità dei manufatti.

Last modified: Gennaio 31, 2025