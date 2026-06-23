Ultimo Aperitivo Scientifico con Christian Silvio Pomelli al Giardino La Nunziatina di Pisa

Written by Redazione• 3:07 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Ultimo appuntamento con la stagione 2026 degli aperitivi scientifici al Giardino La Nunziatina di Pisa. L’evento in programma il 25 giugno è organizzato dalla Commissione Divulgazione del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa, per confrontarsi su tanti temi scientifici, raccontati in modo informale.

Giovedì, dalle 19 alle 20, con Christian Silvio Pomelli parleremo di un elemento piccolo, ma fondamentale: “Perché tanto iodio: un elemento fra storia e chimica”. Dalla sua scoperta al suo ruolo nella salute, passando per le sue proprietà chimiche e le curiosità che lo hanno reso protagonista della storia della scienza. Un nuovo incontro divulgativo, aperto a tutti, per scoprire quanta scienza può nascondersi dietro un solo elemento della tavola periodica.

L’iniziativa, a ingresso libero, è aperta alla comunità universitaria e alla cittadinanza e rientra tra le attività di Terza Missione del Dipartimento. È gradita la prenotazione.

Registrazioni a questo link: https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx?id=MWtFxyCi9Ue-Ukc4KGcKoTYdS8yLoCNMl0FM-OrrugFUMDJYTlVSSEhRRlJETk4zNUc5SlBOODM4Ni4u&origin=QRCode

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Last modified: Giugno 23, 2026