Vigili del Fuoco Pisa: il 25 Giugno il passaggio di consegne tra Nicola Ciannelli e Antonio Giangiobbe

Written by Redazione• 3:11 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA- Giovedì prossimo, 25 giugno 2026, presso la sede centrale di Via Giacomo Matteotti, si terrà la cerimonia ufficiale di avvicendamento alla guida del Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa. Il Dirigente Superiore ingegner Nicola Ciannelli, dopo sei anni intensi e complessi al vertice del presidio pisano, lascerà la Toscana per assumere il prestigioso incarico di Dirigente referente dell’Ufficio del Soccorso Pubblico, della Protezione Civile e della Difesa Civile presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Lazio.

A subentrare alla guida del Comando di Pisa sarà il Primo Dirigente ingegner Antonio Giangiobbe, proveniente dal Comando Provinciale di Isernia. La solenne manifestazione vedrà la partecipazione del Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Toscana, Dirigente Generale ingegner Marco Frezza, unitamente alle massime Autorità civili, militari e religiose del territorio.

L’ingegner Nicola Ciannelli chiude un mandato di sei anni caratterizzato da una straordinaria proiezione internazionale e da un profondo rinnovamento amministrativo del territorio. Esperto di spicco nei settori della prevenzione rischi e della gestione delle grandi emergenze, Ciannelli ha guidato il Comando verso traguardi storici.

Sotto la sua direzione, le squadre pisane hanno affrontato emergenze di rilievo assoluto — come la drammatica alluvione di Montecatini Val di Cecina, i complessi incendi industriali del territorio e l’incendio criogenico di GNL sulla Fi-Pi-Li — gestendo un volume d’attività di quasi 7.000 interventi annui. Il suo mandato lascia in dote al territorio il conseguimento della prestigiosa doppia certificazione ONU INSARAG per il soccorso sotto macerie, l’internazionalizzazione didattica del polo formativo con il progetto europeo OVERC.O.M.E. e lo storico ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi per i massimi beni cittadini, tra cui lo Stadio Arena Garibaldi e il Teatro Verdi.

Il Comandante Ciannelli ha sottolineato che l’evento del prossimo 25 giugno sarà l’occasione ideale per esprimere la propria profonda gratitudine e per condividere con tutte le autorità presenti il bilancio dei sei anni di intensa attività a Pisa.

L’ingegner Antonio Giangiobbe assume la guida del Comando di Pisa lasciando il vertice del Comando di Isernia, dove si è distinto per una gestione solida del territorio e per un forte impulso alle attività di pianificazione d’emergenza. Entrato nel Corpo Nazionale nel 1994, Giangiobbe vanta un curriculum di altissimo profilo didattico e gestionale, ha preso parte a numerose emergenze nazionali, dai terremoti del Centro Italia alle principali calamità degli ultimi decenni, avendo ricoperto ruoli di primo piano nel coordinamento dei soccorsi. Il PD Antonio Giangiobbe si è occupato nella sua carriera professionale di pratiche afferenti attività di prevenzione incendi e attività a Rischio di Incidenti Rilevanti, nelle quali vanta elevata competenza, inoltre ha collaborato con varie Procure della Repubblica in qualità di consulente per incidenti causati da incendi e/o esplosione.

Il cronoprogramma ufficiale dell’evento prevede la seguente articolazione sul piazzale d’onore della caserma:

Ore 16:30 – Inizio ufficiale della cerimonia con gli Onori al Direttore Regionale, Ing. Marco Frezza.

Ore 16:50 – Atto formale del Passaggio di Comando, caratterizzato dal tradizionale rito del passaggio dello Stendardo d’Istituto e della patch istituzionale del Comando di Pisa.

Ore 17:00 – Formula ufficiale di proclamazione da parte del Direttore Regionale e successivi discorsi di insediamento e allocuzioni delle autorità.

Al termine della cerimonia, i Comandanti e i vertici della Direzione Regionale saluteranno le Autorità e gli organi di stampa presenti.

Last modified: Giugno 23, 2026