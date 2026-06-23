“Sebben che siamo donne”, alla Domus Mazziniana le vite straordinarie delle 21 Madri Costituenti

Written by Redazione• 2:13 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Era il 25 giugno 1946 quando l’Assemblea Costituente inaugurava i propri lavori, dando avvio alla costruzione della neonata Repubblica Italiana. Tra i 556 eletti sedevano anche 21 donne, diverse per provenienza, formazione e appartenenza politica, ma unite da un obiettivo comune: fare in modo che la nuova Carta Costituzionale fosse davvero espressione dell’intera cittadinanza, senza esclusioni.

A ottant’anni da quel momento fondativo, la Domus Mazziniana di Pisa e l’Associazione Mazziniana Italiana promuovono lo spettacolo “Sebben che siamo donne – Le straOrdinarie vite delle 21 Madri Costituenti”, in programma mercoledì 24 giugno, alle ore 21.15, nel giardino della Domus Mazziniana, in via Massimo d’Azeglio 14.

Un appuntamento che intreccia memoria, teatro civile e impegno democratico, riportando al centro della scena le donne che contribuirono alla nascita della Costituzione repubblicana. La Domus Mazziniana, luogo simbolo del pensiero democratico e repubblicano, si conferma così spazio di riflessione e custodia della memoria collettiva, offrendo una cornice particolarmente significativa a un racconto che guarda al passato per interrogare il presente.

Lo spettacolo non si limita infatti alla celebrazione storica, ma restituisce attualità all’eredità politica e civile delle Madri Costituenti. Il loro impegno rappresentò una tappa decisiva nella conquista dei diritti e continua ancora oggi a offrire un modello di partecipazione politica concreta, inclusiva e profondamente radicata nel tessuto sociale.

Il reading accompagnerà il pubblico in un percorso narrativo fatto di parole, documenti d’epoca, immagini e musica, gettando luce sulle storie insieme ordinarie e straordinarie delle 21 donne elette all’Assemblea Costituente. Attraverso il racconto delle loro battaglie quotidiane, delle difficoltà affrontate e degli ideali che ne guidarono l’azione, lo spettacolo intende restituire il valore del loro contributo alla stesura della Carta costituzionale.

L’iniziativa è curata dall’Associazione Culturale Il Gabbiano, in collaborazione con AtTieSSe e FITA Pisa. L’ideazione artistica è di Daniela Bertini, mentre la ricerca storica e la stesura del testo, firmato in gran parte da Mike Ricci e Massimo Canneti, sono frutto di un lavoro corale condotto dai soci delle associazioni Il Gabbiano di San Giuliano Terme e AtTieSSe di Vecchiano.

Sul palco si alterneranno Valentina Rosanna Lo Bello, Rosella Caporale, Cristina Lamperi, Donatella Lavoratori, Annarita Pasqualetto, Nicoletta Rindi, Cristina Ulivieri, Daniela Bertini e Massimo Canneti.

Lo spettacolo si terrà mercoledì 24 giugno 2026, alle ore 21.15, nel giardino della Domus Mazziniana, in via Massimo d’Azeglio 14 a Pisa. L’ingresso è libero.

Per informazioni: eventi@domusmazziniana.it, tel. 050 24174.

Last modified: Giugno 23, 2026