Ultimato il progetto di educazione stradale

Written by Redazione• 12:21 pm• Cascina, Attualità

CASCINA – Si è concluso il progetto di educazione stradale “CascinSicura – Insieme per una strada più sicura”, con tre giornate dedicate alle classi quinte elementari e alle attività in bicicletta.

L’iniziativa ha visto la partecipazione della Polizia Locale, dell’ufficio scuola, delle scuole elementari, di Unicoop Firenze, della società Giovanissimi UC Coltano e del negozio Cicli e Moto Menichini, che hanno unito competenze ed energie per offrire ai ragazzi un’esperienza coinvolgente e formativa. Entusiasmo alle stelle per gli alunni delle classi quinte elementari del territorio che hanno partecipato al progetto, alternandosi a “dirigere il traffico” nel percorso allestito nel parcheggio del Centro dei Borghi di Navacchio. L’iniziativa, articolata in tre giornate formative e pratiche in bicicletta, ha coinvolto i bambini in un percorso educativo pensato per sensibilizzarli sull’importanza della sicurezza stradale, del rispetto delle regole e della mobilità sostenibile.

Durante le attività, gli studenti hanno potuto apprendere in modo diretto e divertente le principali norme di comportamento su strada, mettendosi alla prova in percorsi guidati in bicicletta e simulazioni pratiche. “CascinSicura – Insieme per una strada più sicura” si conferma così un’importante occasione di crescita civica ed educativa, con l’obiettivo di formare cittadini più consapevoli e attenti alla sicurezza propria e degli altri.

Last modified: Maggio 25, 2026