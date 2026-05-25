All’Università di Pisa incontri internazionali su innovazione e futuro delle aree rurali

Written by Redazione• 12:37 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Dal 18 al 20 maggio l’Università di Pisa ha ospitato una serie di incontri internazionali dedicati all’innovazione territoriale e allo sviluppo sostenibile delle aree rurali, riunendo ricercatori, consulenti, istituzioni, GAL, startup e comunità locali provenienti da diversi Paesi europei.

L’iniziativa ha intrecciato le attività dei progetti europei ATTRACTISS e CambioVia Pro con il percorso nazionale “4AKIS” promosso dal CREA, con l’obiettivo di rafforzare i sistemi della conoscenza e dell’innovazione in agricoltura (AKIS) e favorire nuove forme di cooperazione tra università, imprese e territori.

Tra gli appuntamenti principali anche il convegno “Verso un sistema di governance delle Comunità Locali”, organizzato dalla Regione Toscana insieme alla Federazione Regionale Strade del Vino e dei Sapori e al Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa.

Al centro del confronto i temi della transizione digitale ed ecologica, dei nuovi modelli di governance locale e degli strumenti partecipativi per valorizzare le aree rurali e promuovere uno sviluppo territoriale sostenibile.

Le attività sono state coordinate dal gruppo PAGE del Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa, confermando il ruolo dell’Ateneo pisano come punto di riferimento nel dialogo tra ricerca europea, innovazione e sviluppo dei territori.

Last modified: Maggio 25, 2026