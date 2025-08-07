Ufficiale: M’Bala Nzola è del Pisa

Written by admin• 5:51 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club piazza un colpo di mercato di assoluto rilievo: è ufficiale l’arrivo dell’attaccante M’Bala Nzola dalla Fiorentina. Il centravanti angolano classe 1996 si trasferisce in nerazzurro con la formula del prestito con opzione di riscatto e contro-opzione a favore del club viola.

Nzola approda all’Arena Garibaldi portando con sé esperienza, fisicità e gol: cresciuto calcisticamente in Francia tra le fila del Troyes, ha poi avuto una parentesi in Portogallo prima di costruirsi una solida carriera in Italia. Virtus Francavilla, Trapani, Carpi, Spezia e infine Fiorentina le tappe del suo percorso, con numeri importanti: 110 presenze in Serie A (29 reti e 9 assist), 43 in Serie B (7 gol, 5 assist) e 62 in Serie C (18 reti, 5 assist).

Nella scorsa stagione ha provato l’esperienza della Ligue 1 con la maglia del Lens, mettendo a segno 6 gol e 1 assist in 21 apparizioni. Ora il ritorno in Italia, stavolta per indossare i colori nerazzurri e guidare l’attacco del Pisa nella nuova stagione.

Nzola è già a disposizione dello staff tecnico e pronto a dare il suo contributo per riportare entusiasmo sulla riva nerazzurra dell’Arno.

