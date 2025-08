Nzola, colpo in attacco per il Pisa: visite mediche e una nuova occasione per rinascere

Written by Antonio Tognoli• 12:26 pm• Pisa SC

Andiamo a conoscere meglio l’attaccante franco angolano ex Virtus Francavilla, Trapani, Spezia, Fiorentina e Lens

PISA – Il Pisa si è assicurato le prestazioni sportive dell’attaccante M’Bala Nzola La sua avventura in nerazzurro comincerà mercoledì 6 agosto. L’operazione si è chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Il club viola si è riservato anche un’opzione di controriscatto.

L’attaccante angolano, in arrivo dalla Fiorentina, si sottoporrà alle visite mediche di rito a Bologna prima di aggregarsi al gruppo nerazzurro che sabato ritroverà al ritorno dalla tourneè in Germania.

LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE. Per il Pisa si tratta di un colpo di spessore, considerando il profilo dell’attaccante: centravanti di grande fisicità, Nzola è capace di dare profondità alla manovra e di far salire la squadra grazie alla sua struttura imponente. Nonostante la statura, però, il gioco aereo non è il suo punto di forza. Bravo spalle alla porta, pericoloso in campo aperto, lucido dal dischetto: il suo valore non è mai stato in discussione, ma la continuità sì. E’ lì che il tecnico Gilardino dovrà lavorare.

LA CARRIERA. Nzola è un giocatore che ha vissuto la carriera tra alti e bassi. Ha costruito la sua crescita partendo dalle serie minori italiane (Virtus Francavilla), trovando la svolta sotto la guida di Vincenzo Italiano: prima la promozione in Serie B col Trapani, poi il salto in A con lo Spezia nel 2020, dove si impose subito con una doppia cifra da protagonista, anche se condizionata da problemi fisici nel finale di stagione. La stagione 2021/22 fu invece un buco nero, complice un rapporto mai sbocciato con Thiago Motta e una preparazione estiva da dimenticare. L’anno successivo, con Luca Gotti in panchina, tornò centrale e decisivo nel progetto Spezia, nuovamente in doppia cifra fino a un nuovo infortunio a gennaio. Il passaggio alla Fiorentina per 12 milioni non ha portato i frutti sperati. Il feeling con Italiano, che in passato lo aveva lanciato, non si è più ricostruito. Così, dopo una stagione in chiaroscuro e un prestito in Francia al Lens, ora per Nzola si apre una nuova pagina.

IN CAMPO COME PUO’ ESSERE IMPIEGATO. Tecnicamente può essere impiegato come punta centrale in un tridente, in coppia o, all’occorrenza, anche largo. Ma più della collocazione tattica, ciò che sarà decisivo è l’aspetto mentale. Nzola è un giocatore che ha bisogno di sentirsi importante, di avere fiducia. In campo sa mettere in difficoltà anche i difensori più esperti. Il Pisa Sc scommette su un talento che non ha mai trovato piena stabilità, ma che se stimolato nel modo giusto può fare la differenza in Serie A. La palla passa ora al campo e al giocatore.

Si ringrazia Stefano Stradini per la foto di Mbala Zola

