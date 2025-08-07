Gran finale per “Bagni di Stelle” a San Giuliano Terme

Written by admin• 5:33 pm• San Giuliano Terme, Eventi/Spettacolo

SAN GIULIANO TERME – Si conclude con una serata speciale “Bagni di Stelle”, la rassegna dell’Estate sangiulianese promossa dal Comune di San Giuliano Terme con la direzione artistica di Martina Favilla per Antitesi Teatro Circo.

L’appuntamento è per venerdì 8 agosto tra il Parterre e piazza Italia, per vivere insieme il suo gran finale. Dalle ore 18:30 prenderanno il via i laboratori per bambine e bambini. In piazza Italia l’associazione astrofili Galileo Galilei condurrà “Gli esploratori della Luna”, un laboratorio interattivo dedicato a ragazze e ragazzi tra gli 8 e i 12 anni, con giochi e piccoli esperimenti per scoprire i segreti del nostro satellite naturale. Al Parterre, Antitesi Teatro Circo ed Ego propongono “Big Bang Machine & Circo Spaziale”, un’installazione interattiva e coinvolgente che unisce il linguaggio teatrale alla suggestione dell’universo.

Alle ore 21 sempre al Parterre andrà in scena lo spettacolo teatrale “La più folle delle imprese”, a cura di EGO, che racconta con immagini, musica ed emozione la scoperta delle onde gravitazionali.

A seguire, doppio appuntamento alle 22. Da una parte, l’osservazione astronomica guidata “La notte in cui la Luna ascoltò”, sempre a cura degli Astrofili Galileo Galilei. Dall’altra, il concerto “Stars & Strings” per arpa, voce e violino: un momento musicale pensato per accompagnare con delicatezza la magia della notte. Durante tutta la serata sarà presente anche uno spazio street food. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico.

“Dopo il grande successo delle prime tre serate – afferma l’assessora alla cultura Angela Pisano -, il cuore del capoluogo si prepara ad accogliere l’ultimo appuntamento in programma venerdì 8 agosto: un gran finale che unisce divulgazione scientifica, creatività e musica, sotto il cielo di San Giuliano Terme. Quella di venerdì sarà una serata ricca di saperi e divertimento, a chiusura di una quattro giorni di eventi che ha regalato atmosfere da sogno a grandi e piccini“.

Last modified: Agosto 7, 2025