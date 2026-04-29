“L’economia rigenerativa ha bisogno dello strato umano: partecipazione, responsabilità e relazioni sono elementi centrali”. Convegno molto partecipato ad Agrifiera

Written by Redazione• 8:39 am• San Giuliano Terme, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Il tema dell’Economia Rigenerativa è stato al centro del dibattito lunedì 27 Aprile nella sala convegni del Parco della Pace Tiziano Terzani a Pontasserchio, in uno degli appuntamenti culturali di Agrifiera, cui hanno preso parte Matteo Cecchelli, Sindaco di San Giuliano Terme, Giorgia Bumma, Segretaria Generale CISL Pisa, Rita Saponara e Lorenzo Bandini, JEVIS Junior Enterprise Pisa, Grazia Ambrosino, Aforisma e Andrea Valente, ACLI Pisa-Lucca.

“L’economia rigenerativa nasce dall’esigenza di unire il perché al come: non basta che l’economia funzioni, deve anche avere una direzione e una finalità condivisa. Il mercato deve produrre bene comune, non soltanto beni privati o vantaggi individuali – hanno affermato i promotori dell’iniziativa – L’economia civile rappresenta un riferimento fondamentale, perché si fonda sul valore delle relazioni sociali. L’economia rigenerativa ha quindi bisogno dello strato umano: partecipazione, responsabilità e relazioni sono elementi centrali per rigenerare il sistema economico, sociale e ambientale. Tutto questo presuppone, ovviamente, una giustizia sociale, senza la quale non può esistere un modello economico realmente rigenerativo.”

Rita Saponara e Lorenzo Bandini di JEVIS Junior Enterprise Pisa hanno descritto il progetto Next territorio giunto alla sua seconda edizione ponendo l’attenzione sul lavoro e le sue problematiche nella nostra Provincia: “Le imprese, nell’ottica dell’economia rigenerativa, non possono più limitarsi a creare profitto, ma devono contribuire attivamente alla generazione di valore sociale, ambientale ed economico per i territori in cui operano. attraverso relazioni solide e partecipazione“.

Last modified: Aprile 28, 2026