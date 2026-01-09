Udinese – Pisa, fischia Ayroldi di Molfetta

Written by admin• 1:29 pm• Pisa SC

PISA – Sarà il 34enne pugliese Giovanni Ayroldi della Sezione di Molfetta l‘arbitro designato a dirigere la sfida di sabato 10 gennaio alle ore 15 allo Stadio “Friuli” fra Udinese e Pisa, coadiuvato dai guardalinee Massimo Rossi della Sezione di La Spezia e Andrea Zezza della Sezione di Ostia Lido, con Kevin Bonacina della Sezione di Bergamo in veste di quarto uomo, mentre in sala VAR sarà presente Giacomo Camplone della Sezione di Pescara, assistito da Michael Fabbridella Sezione di Ravenna.

di Giovanni Manenti

Figlio d’arte – sia il padre Stefano e lo zio Nicola hanno intrapreso la carriera arbitrale – dopo un triennio (2016-’19) a dirigere incontri di Serie D, Ayroldi vive il successivo triennio in Serie C prima di entrare a far parte dei ruoli della CAN A.B a partire dalla stagione 2019-’20, in cui dirige 15 incontri del Torneo Cadetto e debutta in Serie A il 19 gennaio 2020 in Bologna-Verona, conclusa in parità 1-1.

Ad oggi il fischietto pugliese ha diretto 57 incontri del Torneo Cadetto ed altrettanti nella Massima Divisione, 6 dei quali nel corrente Campionato, vale a dire Sassuolo-Napoli 0-2 alla prima giornata, Roma-Torino 0-1 alla terza, Genoa-Lazio 0-2 alla quinta, Como-Juventus 2-0 alla settima, Bologna-Torino 0-0 alla nona e Cremonese-Roma 1-3 alla 12esima.

Per quanto concerne i precedenti coi nerazzurri, Giovanni Ayroldi ha diretto il Pisa in due occasioni nel Campionato di Serie C 2017-18 – Piacenza-Pisa 0-0 all’11esima giornata e Viterbese-Pisa 0-0 alla 23esima – ed altrettante – Pro Vercelli-Pisa 1-2 e Pisa-Arezzo 1-0 ritorno semifinale Playoff – la successiva stagione, per poi incontrarsi nuovamente nel Torneo Cadetto 2019-’20 in cui dirige Perugia-Pisa 1-0 (rete Iemmello) alla settima giornata, Salernitana-Pisa 1-1 ((reti Djuric e Masucci) alla 29esima e Pisa-Ascoli 1-0 (rete di Siega) alla penultima.

Le ultime due volte in cui le strade dei nerazzurri e del fischietto pugliese si sono incontrate si riferiscono al match SPAL-Pisa 0-0 del 22 gennaio 2022 valevole per la 20esima giornata del Torneo 2021-’22 e con identico punteggio si conclude anche la sfida fra Frosinone e Pisa dell’11 dicembre 2022 valevole per la 17esima giornata del successivo Torneo Cadetto, così che il bilancio complessivo parla di tre vittorie, 5 pari ed una sola sconfitta.

Designazioni 20esima giornata Serie A 2025-’26:

Como – Bologna – Rosario Abisso della Sezione di Palermo

Udinese – Pisa – Giovanni Ayroldi della Sezione di Molfetta

Roma – Sassuolo – Matteo Marcenaro della Sezione di Genova

Atalanta – Torino – Francesco Fourneau della Sezione di Roma 1

Lecce – Parma – Livio Marinelli della Sezione di Tivoli

Fiorentina – Milan – Davide Massa della Sezione di Imperia

Verona – Lazio – Marco Guida della Sezione di Torre Annunziata

Inter – Napoli – Daniele Doveri della Sezione di Roma 1

Genoa – Cagliari – Federico La Penna della Sezione di Roma 1

Juventus – Cremonese – Ermanno Feliciani della Sezione di Teramo

