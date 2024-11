Tutte le soluzioni di Konart per ogni tipo di cliente

Written by Antonio Tognoli• 10:42 am• Redazionale aziende

Gli ultimi nati in casa Konart sono il Bocconcino (con cialda ricoperta all’interno di cioccolato) ideale per gustare in modo diverso sia il Caffè che la sfiziosa “tazzina in Cialda e Cioccolato” che solo Konart propone in versione Gourmet con un prodotto così unico e dal gusto della buona Cialda Artigianale. Quella delle Cialde Konart è una linea variegata ed originale in continuo sviluppo.

Tutte queste sono nuove soluzioni che esprimono il loro massimo nella nuova linea “Chef “ più specializzata (dolce e salata) che può essere anche aromatizzata a seconda degli abbinamenti o delle richieste dei Clienti stessi. Con questi articoli studiati e realizzati appositamente per la Ristorazione, Konart è in grado di offrire un’alternativa di qualità con prodotti genuini, particolarmente pratici e performanti.

Prodotti molto ricercati e richiesti quest’ultimi, proprio da chi è alla ricerca di soluzioni innovative per Colazioni, Antipasti, Primi Piatti, Dessert, invitanti e, gustosi e ben presentati.

Tra le innovazioni di questi ultimi anni ci piace segnalare la linea di prodotti senza glutine per Gelaterie, Ristoranti, Bar, Catering, che anche in questa nicchia di mercato, cercano prodotti di qualità, buoni, gustosi e sicuri. E per concludere in tema di novità possiamo confermare la volontà dell’Azienda di rendere a breve disponibile la “Linea Cialde & Benessere” con nuovi prodotti Biologici, Vegani, Gluten Free.

