Fuoristrada si ribalta dopo uno scontro con autoarticolato: un ferito

Written by admin• 10:46 am• Attualità, Cronaca, Pisa

CHIANNI – Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 10:20 di martedì 12 novembre presso la Strada Provinciale 14 nel Comune di Chianni per un incidente stradale a seguito di uno scontro tra un autoarticolato adibito al movimento terra e un fuoristrada, quest’ultimo si è ribaltato e uscito fuori dalla sede stradale.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha estratto il conducente, affidandolo al personale sanitario.

La squadra VV.F. ha messo in sicurezza l’auto e i luoghi dell’intervento. Sul posto 118 e FF.OO. per i rilievi di loro competenza. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento.



Last modified: Novembre 12, 2024