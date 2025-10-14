Tutte le classifiche marcatori delle pisane dalla C alla Terza Categoria

Pisa (martedì, 14 ottobre 2025) — A partire da questo articolo terrò aggiornata la classifica marcatori di tutte le squadre pisane dalla Serie C alla Terza Categoria.
La classifica vedrà il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.
Campionato Eccellenza Toscana, girone A
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Francesco Di Paola
|San Giuliano
|4
|I
|Radouan Boumarouan
|Cenaia 1969
|2
|VIII
Campionato Promozione Toscana, girone A
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Samuele Chicchiarelli
|Urbino Taccola
|3
|IV
Campionato Promozione Toscana, girone B
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Lorenzo Sciapi
|Mobilieri Ponsacco
|4 (1)
|II
|Jacopo Bernardoni
|San Miniato Basso Calcio
|3 (1)
|IV
|Gabriel Folegnani
|Saline
|3
|VII
Campionato Prima Categoria Toscana, girone A
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Michael Ghelardoni
|Calci 2016
|3
|V
Campionato Prima Categoria Toscana, girone B
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Andrea Faraoni
|San Miniato
|2
|V
|Claudio Bullari
|Bellaria Cappuccini
|2 (1)
|VI
Campionato Prima Categoria Toscana, girone D
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Alessio Giorgi
|Atletico Etruria
|5
|I
|Davide Borgioli
|Acciaiolo Calcio
|3
|V
|Francesco Cacciapuoti
|Selvatelle
|3
|VI
|Mirko Mori
|Geotermica
|2
|VII
|Simone D’Amore
|Pecciolese
|2
|IX
|Simone Agostini
|Atletico Etruria
|2
|X
Campionato Seconda Categoria Toscana, girone G
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Marco Collecchi
|San Prospero Navacchio
|7
|I
|Fabio Melani
|Crespina Calcio
|4
|II
|Matteo Bahiti
|Porta a Lucca
|3
|III
|Marco Puccioni
|Capanne Calcio 1989
|3 (1)
|IV
|Alessandro Salvatore
|Santa Maria a Monte
|2
|VI
|Davide Baldacci
|Pontasserchio
|2
|VII
|Michael Brondi
|Tirrenia
|2
|VIII
Campionato Seconda Categoria Toscana, girone H
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Luca Ciardelli
|Terricciola 1975
|4
|II
|Samuele Becherini
|Castelnuovo Val di Cecina
|3
|VII
Campionato Terza Categoria Pisa, girone A
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Mattia Soldato
|Amatori Saline
|2
|I
|Andrea Fiori
|San Frediano Calcio
|2
|II
|Gabriele Giannini
|Golena d’Arno
|2
|III
|Francesco Bertini
|Montefoscoli Calcio
|2 (1)
|IV
|Mattia Spitale
|Antonio Bellani
|2
|V
|Nouh Sabiri
|Atletico Pisa
|2
|VI
|Jones Bohuam
|San Frediano Calcio
|2
|VII
|Riccardo Taddei
|Amatori Saline
|1
|VIII
|Alessio Felice
|Filettole Calcio
|1
|IX
|Emanuele Fiumicelli
|Lajatico
|1
|X
Campionato Terza Categoria Pisa, girone B
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Alessandro Bagnoli
|Ponte a Elsa 2005
|5 (2)
|I
|Gianmarco Scattini
|Ponte a Elsa 2005
|2
|II
|Claudio Paja
|Santacroce Calcio
|2
|III
|Marco Vannozzi
|Atletico Le Melorie
|2 (1)
|IV
|Kevin Kerciku
|Castel del Bosco
|2
|V
|Matteo Allia
|Stella Azzurra
|2
|VI
|Samuele Cei
|Marciana 2.0
|2
|VII
|Federico Sbrana
|Atletico Le Melorie
|1
|VIII
|Timothy Mariani
|Castel del Bosco
|1
|IX
|Samuele Baronti
|Castel del Bosco
|1
|X
Campionato Terza Categoria Livorno, girone Unico
|Nome
|Squadra
|Reti segnate
|Posizione
|Filippo Loizzo
|Monteverdi 2006
|1 (1)
|VI
|Cristiano Perciavalle
|Monteverdi 2006
|1
|VII
|Tommaso Doria
|Monteverdi 2006
|1
|VIII
tutte le info tratte da www.tuttocampo.it