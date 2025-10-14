Written by Ottobre 14, 2025 11:23 am Calcio dilettanti, Calcio Serie C

Tutte le classifiche marcatori delle pisane dalla C alla Terza Categoria

HomeCalcio dilettanti, Calcio Serie CTutte le classifiche marcatori delle pisane dalla C alla Terza Categoria

Pisa (martedì, 14 ottobre 2025) — A partire da questo articolo terrò aggiornata la classifica marcatori di tutte le squadre pisane dalla Serie C alla Terza Categoria.

di Leonardo Miraglia

La classifica vedrà il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Campionato Eccellenza Toscana, girone A

NomeSquadraReti segnate Posizione
Francesco Di PaolaSan Giuliano4I
Radouan BoumarouanCenaia 19692VIII

Campionato Promozione Toscana, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Samuele ChicchiarelliUrbino Taccola3IV

Campionato Promozione Toscana, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Lorenzo SciapiMobilieri Ponsacco4 (1)II
Jacopo BernardoniSan Miniato Basso Calcio3 (1)IV
Gabriel FolegnaniSaline3VII

Campionato Prima Categoria Toscana, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Michael GhelardoniCalci 20163V

Campionato Prima Categoria Toscana, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Andrea FaraoniSan Miniato2V
Claudio BullariBellaria Cappuccini2 (1)VI

Campionato Prima Categoria Toscana, girone D

NomeSquadraReti segnatePosizione
Alessio GiorgiAtletico Etruria5I
Davide BorgioliAcciaiolo Calcio3V
Francesco CacciapuotiSelvatelle3VI
Mirko MoriGeotermica2VII
Simone D’AmorePecciolese2IX
Simone AgostiniAtletico Etruria2X

Campionato Seconda Categoria Toscana, girone G

NomeSquadraReti segnatePosizione
Marco CollecchiSan Prospero Navacchio7I
Fabio MelaniCrespina Calcio4II
Matteo BahitiPorta a Lucca3III
Marco PuccioniCapanne Calcio 19893 (1)IV
Alessandro SalvatoreSanta Maria a Monte2VI
Davide BaldacciPontasserchio2VII
Michael BrondiTirrenia2VIII

Campionato Seconda Categoria Toscana, girone H

NomeSquadraReti segnatePosizione
Luca CiardelliTerricciola 19754II
Samuele BecheriniCastelnuovo Val di Cecina3VII

Campionato Terza Categoria Pisa, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Mattia SoldatoAmatori Saline2I
Andrea FioriSan Frediano Calcio2II
Gabriele GianniniGolena d’Arno2III
Francesco BertiniMontefoscoli Calcio 2 (1)IV
Mattia SpitaleAntonio Bellani2V
Nouh SabiriAtletico Pisa2VI
Jones BohuamSan Frediano Calcio2VII
Riccardo Taddei Amatori Saline1VIII
Alessio FeliceFilettole Calcio1IX
Emanuele FiumicelliLajatico1X

Campionato Terza Categoria Pisa, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 20055 (2)I
Gianmarco ScattiniPonte a Elsa 20052II
Claudio PajaSantacroce Calcio2III
Marco VannozziAtletico Le Melorie2 (1)IV
Kevin KercikuCastel del Bosco2V
Matteo AlliaStella Azzurra2VI
Samuele Cei Marciana 2.02VII
Federico SbranaAtletico Le Melorie1VIII
Timothy MarianiCastel del Bosco1IX
Samuele BarontiCastel del Bosco1X

Campionato Terza Categoria Livorno, girone Unico

NomeSquadraReti segnatePosizione
Filippo LoizzoMonteverdi 20061 (1)VI
Cristiano PerciavalleMonteverdi 20061VII
Tommaso DoriaMonteverdi 20061VIII

tutte le info tratte da www.tuttocampo.it

Last modified: Ottobre 14, 2025
Previous Story
Nasce “Momento Young” il sabato pomeriggio diventa il ritrovo dei giovani

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti