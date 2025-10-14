Lavori Fibercop: modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta dal 15 al 31 ottobre a Pisa

Written by admin• 12:51 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Il Comune di Pisa ha disposto una serie di provvedimenti temporanei alla sosta e alla circolazione in alcune strade e lungarni cittadini per consentire l’esecuzione di lavori da parte di Fibercop. Gli interventi prevedono l’apertura di tombini e la sostituzione di cavi deteriorati, con l’attivazione di cantieri mobili che si sposteranno progressivamente lungo le vie interessate.

Le misure saranno in vigore da mercoledì 15 a venerdì 31 ottobre, e comprenderanno, nelle aree di intervento, il divieto di sosta con rimozione forzata e il restringimento della carreggiata, nella fascia oraria 7:00–18:00.

Calendario degli interventi:

15 ottobre: Lungarno Gambacorti

Lungarno Gambacorti 16 ottobre: Lungarno Galilei

Lungarno Galilei 17 ottobre: Ponte della Fortezza

Ponte della Fortezza 20 ottobre: Via Santa Marta

Via Santa Marta 21 ottobre: Via Garibaldi

Via Garibaldi 22 ottobre: Ponte Solferino

Ponte Solferino 23 ottobre: Lungarno Pacinotti

Lungarno Pacinotti 24 ottobre: Lungarno Mediceo

Lungarno Mediceo 27 ottobre: Lungarno Buozzi

Lungarno Buozzi 28 ottobre: Via del Borghetto

Via del Borghetto 29 ottobre: Via Luschi

Via Luschi 30–31 ottobre (dalle ore 7:00 del 30 alle 18:00 del 31): Via Cisanello

Via Cisanello 31 ottobre: Via Nenni e Via Gattai

