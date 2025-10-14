Lavori Fibercop: modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta dal 15 al 31 ottobre a Pisa

PISA- Il Comune di Pisa ha disposto una serie di provvedimenti temporanei alla sosta e alla circolazione in alcune strade e lungarni cittadini per consentire l’esecuzione di lavori da parte di Fibercop. Gli interventi prevedono l’apertura di tombini e la sostituzione di cavi deteriorati, con l’attivazione di cantieri mobili che si sposteranno progressivamente lungo le vie interessate.
Le misure saranno in vigore da mercoledì 15 a venerdì 31 ottobre, e comprenderanno, nelle aree di intervento, il divieto di sosta con rimozione forzata e il restringimento della carreggiata, nella fascia oraria 7:00–18:00.
Calendario degli interventi:
- 15 ottobre: Lungarno Gambacorti
- 16 ottobre: Lungarno Galilei
- 17 ottobre: Ponte della Fortezza
- 20 ottobre: Via Santa Marta
- 21 ottobre: Via Garibaldi
- 22 ottobre: Ponte Solferino
- 23 ottobre: Lungarno Pacinotti
- 24 ottobre: Lungarno Mediceo
- 27 ottobre: Lungarno Buozzi
- 28 ottobre: Via del Borghetto
- 29 ottobre: Via Luschi
- 30–31 ottobre (dalle ore 7:00 del 30 alle 18:00 del 31): Via Cisanello
- 31 ottobre: Via Nenni e Via Gattai