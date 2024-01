Turismo: nuova disciplina per l’accesso in via Santa Maria degli NCC 

Scritto da admin• 12:14 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Promuovere e agevolare il turismo nella zona di Piazza di Miracoli, dove sono presenti diverse strutture ricettive professionali.



E’ questo l’obiettivo di una ordinanza adottata nei giorni scorsi dal Comune di Pisa, con la quale si autorizzano gli operatori del servizio di NCC di tutta Italia al transito nel tratto dell’area pedonale compreso tra via Galli Tassi e Piazza Cavallotti, per permettere loro di prelevare e far scendere i clienti delle strutture ricettive presenti nell’area. Nello stesso tratto, continua invece restare a preclusa agli operatori la possibilità del solo transito di attraversamento.



L’ordinanza autorizza inoltre “alla sosta i veicoli in servizio NCC in n. 6 stalli dedicati all’interno del parcheggio di Via Piave, in gestione a PisaMo, previa convenzione con la Società citata e per soli 10 minuti in n. 2 stalli riservati in Via Cardinale Maffi”.

