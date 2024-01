Odontotecnici, nuove regole per esercitare la professione

Scritto da admin• 1:02 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Nuovi adempimenti, novità normative e procedure telematiche da compiere per poter esercitare in regola la professione. E’ quello con cui, con l’inizio del nuovo anno, devono fare i conti gli odontotecnici della provincia di Pisa che – per la corretta prosecuzione della propria attività – dovranno essere in regola con le recenti modifiche nel processo di registrazione dei fabbricanti di dispositivi medici su misura.

Un adeguamento, in buona sostanza, della normativa nazionale a quella comunitaria. Che tradotto significa: i fabbricanti di dispositivi medici su misura devono comunicare al Ministero della Salute i propri dati identificativi e l’elenco dei tipi di dispositivi realizzati.

Come effettuare l’iscrizione? Entro quando? Come inserire i dati mancanti? Quali le sanzioni qualora non fossi in regola? Per rispondere a queste domande e, soprattutto, per aiutare i professionisti a capire la disposizione normativa e, successivamente mettersi in regola con gli adempimenti, CNA Pisa organizza un’assemblea pubblica aperta a tutti il prossimo 12 gennaio alle ore 15.

“E’ importante sottolineare – precisa il coordinatore sindacale Marcello Bertini – che la nuova procedura interessa anche i laboratori già in attività ed iscritti al registro fabbricanti in base al Decreto legislativo 46/97. Questi ultimi dovranno, infatti, effettuare una nova iscrizione entro il 28 febbraio 2024. I laboratori odontotecnici che da giugno 2022 ad oggi non hanno inviato alcuna comunicazione al Ministero della Salute e risultano iscritte ancora con la 93/42 dovranno procedere ad una nuova registrazione ed ottenere un nuovo numero ITCA”.

I laboratori registrati i cui dati non sono però aggiornati rischiano una sanzione da 8.150 a 48.500 euro mentre i laboratori non registrati come fabbricanti possono incorrere in una sanzione da 24.200 a 145.000 euro per ogni dispositivo medico su misura privo di corretta documentazione.

“Ecco CNA Pisa al fine di aiutare tutti gli odontotecnici, associati e non, della provincia, – conclude Bertini – organizza un incontro gratuito nella sua sede di via Carducci, 39 a Ghezzano che vedrà la partecipazione del Presidente Nazionale e Regionale CNA SNO odontotecnici Francesco Amerighi e del Coordinatore Regionale CNA SNO odontotecnici Andrea Bargiacchi. Sarà l’occasione giusta per illustrare il nuovo decreto e le metodologie operative di registrazione”.

Per partecipare all’assemblea provinciale degli odontotecnici della provincia di Pisa basta registrarsi al link: https://forms.gle/ZxqhepMX8QiEQ4o78

