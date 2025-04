Turismo, incontro sul tema dell’accoglienza turistica

Written by admin• 3:45 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

Pesciatini: “Ciclo di appuntamenti per coinvolgere operatori e cittadini“

PISA – Si è svolto in sala delle Baleari in Palazzo Gambacorti il quarto e ultimo incontro del percorso dedicato agli operatori del settore turistico e culturale organizzato dal Comune di Pisa per incentivare l’integrazione tra il settore turistico e il patrimonio culturale della città. L’incontro ha visto la partecipazione di circa 40 partecipanti che, divisi in gruppi, hanno affrontato quattro diverse tematiche, identificando possibili soluzioni innovative e progettando azioni concrete per migliorare l’accoglienza in città.

«Si è concluso il primo ciclo di incontri dedicato al coinvolgimento degli operatori turistici e della cittadinanza per accrescere la consapevolezza del significato del nostro abitare in un contesto che si contraddistingue come patrimonio Unesco – dice l’assessore al turismo Paolo Pesciatini -. Accanto alla tutela e conservazione occorre prevedere anche politiche idonee per una maggiore valorizzazione e per raggiungere questo obiettivo non si può prescindere dalla conoscenza e dalla partecipazione attiva degli abitanti nel sistema di accoglienza per regalare ai nostri ospiti sempre nuove esperienze, curiosità ed emozioni anche perché per difendere la bellezza e necessario condividerla e saperla riconoscere».

L’incontro era stato introdotto da Sergio Cagol, esperto di marketing turistico, sostenibilità e processi di sviluppo partecipati, che ha affrontato il tema dell’accoglienza, seguito da Paolo Pestelli responsabile dell’Ufficio informazione e accoglienza turistica del Comune di Pisa con una panoramica di tutte le attività che vengono svolte dall’Ufficio IAT di piazza del Duomo. Infine, Ylenia Caioli, responsabile comunicazione dei canali social e del sito del turismo del Comune di Pisa che ha messo in luce l’importanza di una strategia condivisa per la promozione della destinazione Pisa mostrando le attività svolte per la comunicazione digitale di “Pisa turismo”.

Il ciclo di incontri realizzati si inserisce nel progetto comunale “Pisa Patrimonio e Umanità”, che coinvolge anche le scuole primarie della città con percorsi formativi e laboratori didattici, oltre alla cittadinanza con le visite guidate “Riscopriamo Pisa”. Il progetto è finanziato con i fondi della Legge 77/2006 del Ministero della Cultura.

Last modified: Aprile 2, 2025