Tradizioni storiche, banner e adesivi calpestabili in Borgo

Written by admin• 3:41 pm• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – In corrispondenza del Capodanno Pisano che la città di Pisa ha appena festeggiato lo scorso 25 marzo con la cerimonia in Cattedrale e con due weekend di eventi in città, sono stati installati tra Borgo Largo e Borgo Stretto 34 banner appesi sotto i loggiati e altrettanti adesivi calpestabili attaccati al pavimento, che promuovono gli appuntamenti del Giugno Pisano e ricordano le date, in modo che anche i moltissimi turisti che passano dal centro storico imparino a conoscerle.

“Quest’anno abbiamo voluto giocare d’anticipo – dichiara l’assessore alle Tradizioni della storia e dell’identità di Pisa Filippo Bedini -, partendo dal Capodanno Pisano, che tradizionalmente rappresenta il primo grande appuntamento del calendario alfeo. Per questa iniziativa promozionale abbiamo voluto unire la volontà di promuovere i tre eventi del Giugno Pisano di quest’anno (la regata ARMI sarà ad Amalfi il 18 maggio), con il successo che hanno riscosso le grafiche realizzate già dallo scorso anno, riproponendole con banner appesi in alto e adesivi calpestabili collocati lungo l’asse pedonale di Borgo. Un richiamo grafico colorato e identitario rivolto a turisti, visitatori e pisani di passaggio dalle vie del centro storico, per ricordare le date dei principali eventi del Giugno Pisano con largo anticipo”.

Last modified: Aprile 2, 2025