Sabato le Vespe sbarcano in Borgo per un pomeriggio di shopping e due ruote

PISA – Un omaggio alla Vespa, simbolo dell’Italia e della nostra provincia, in una giornata in cui le iconiche due ruote faranno bella mostra di loro nei negozi di Borgo. L’iniziativa di sabato pomeriggio si chiama “Borgo in Vespa“, organizzata da Confesercenti Pisa e dall’attivissimo gruppo di commercianti dell’asse commerciale di Tramontana grazie al Vespa Club di Pisa che ospiterà anche quelli di Lucca e di Pontedera.

Le Vespe entreranno in città da via Garibaldi per proseguire su Ponte della Fortezza, Lungarno Galilei e Gambacorti, Lungarno Gambacorti, Ponte Solferino, Lungarno Pacinotti, Piazza Garibaldi, Borgo Stretto fino a Via Oberdan dove rimarranno in esposizione dalle 16,30 alle 19.

“Abbiamo raccolto la proposta del Vespa Club di Pisa – spiega Fabrizio Di Sabatino, presidente Confesercenti Pisa – trovando subito l’entusiasta adesione dei commercianti di Borgo e mettendo quindi in piedi un evento nel centro storico dedicato alla due ruote più famosa d’Italia. Grazie a Motorteam già dalla mattina avremo alcuni modelli nuovi in esposizione in Largo Ciro Menotti, mentre grazie alla disponibilità di don Salvatore anche il sagrato della Chiesa di S Michele in Borgo ospiterà tre Vespe del noleggio The Vespa Rent Toscana in tour.

Un evento per portare un pubblico di appassionati di tutte le età in città favorendo anche lo shopping nei negozi che saranno impreziositi dalla presenza di modelli di Vespe d’annata”. “Sarà un evento per celebrare il Made in Italy e ricordare che noi italiani sappiamo fare grandi cose e dobbiamo ricordarlo ogni giorno – aggiunge Antonia Nicoletti, commerciante di Borgo -. Un ritorno indietro nel tempo con la nostalgia per gli anni più belli e positivi del commercio, gli anni del boom economico e della positività di cui, coscientemente o inconsciamente ognuno di noi oggi ha bisogno, per superare momenti difficili come quello che stiamo affrontando. Mi aspetto quindi la partecipazione di tanta gente, amante e non dei motori a due ruote, persone che vogliono vivere insieme belle iniziative. Noi commercianti ancora una volta ci siamo uniti per creare qualcosa di buono per i nostri clienti e per la città”. La conclusione di Paolo Lazzerini, presidente Vespa Club Pisa. “Siamo lieti di poter essere i protagonisti, sotto la regia di Confesercenti, di questa importante iniziativa, nella speranza che sia la prima di tante altre. Le attività produttive e commerciali sono linfa vitale per il tessuto cittadino ed il Vespa Club Pisa vuole essere al loro fianco“.

