Truffe online agli anziani: informarsi è il primo passo per difendersi. Al via a maggio corsi gratuiti su smartphone e computer

Written by admin• 2:04 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- «Contro le truffe, soprattutto quelle online che colpiscono in modo particolare le persone anziane, la miglior difesa è l’informazione. Non bisogna avere paura di chiedere aiuto o consigli». Così Giuseppina Lotti, presidente provinciale del sindacato pensionati Fipac Confesercenti, al termine del convegno organizzato presso la Pubblica Assistenza e interamente dedicato alla prevenzione delle truffe ai danni degli anziani.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose figure istituzionali, tra cui il direttore regionale di Confesercenti Massimo Biagioni, il responsabile commercio e formazione Gianluca Naldoni, l’assessora del Comune di Pisa Gabriella Porcaro, il vicesindaco di San Giuliano Terme Marco Balatresi, il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti, il presidente della Pubblica Assistenza Alessandro Betti e il presidente regionale Fipac Alberto Pecchi.

Importanti e molto seguiti anche gli interventi di esperti come il generale in congedo dei Carabinieri Carlo Corbinelli, il maggiore Andrea Di Nocera, comandante della Compagnia Carabinieri di Pisa, e Daniele Medda del “Punto Digitale Facile” di Arci, che hanno illustrato le principali minacce informatiche e fornito consigli utili su come riconoscerle ed evitarle.

«Le truffe online e le frodi informatiche – ha spiegato ancora Lotti – colpiscono soprattutto la fascia d’età tra i 65 e i 70 anni. Con la crescente digitalizzazione della vita quotidiana e l’evoluzione di tecniche sempre più sofisticate, spesso potenziate dall’intelligenza artificiale, è più facile ingannare chi ha poca dimestichezza con il web. Oggi, circa una truffa su quattro ai danni degli anziani avviene tramite servizi telefonici o online».

Per rispondere a questa emergenza, Fipac Confesercenti, in collaborazione con il progetto “Digitale Facile”, organizzerà nel mese di maggio corsi completamente gratuiti pensati per fornire agli over 65 le competenze di base per utilizzare in sicurezza smartphone e computer.

«Non possiamo permetterci di essere esclusi dalla modernità – conclude la presidente Lotti –. Rimanere aggiornati e al passo con la tecnologia è ormai indispensabile per partecipare alla vita sociale e civile». Il primo corso sarà dedicato all’uso dello smartphone e si articolerà in cinque lezioni di circa 90 minuti ciascuna. L’inizio è previsto per la seconda settimana di maggio e il calendario sarà definito in base alle adesioni.

Chi desidera partecipare o ricevere ulteriori informazioni può contattare Confesercenti al numero 050 0988642 o al 320 244 6140.

Last modified: Aprile 16, 2025