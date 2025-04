Presentato a Pisa l’Equiraduno dell’Anno Santo 2025: il grande viaggio a cavallo da San Piero a San Pietro

Written by admin• 1:27 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa, Sport

PISA- Oggi, presso Palazzo Gambacorti, è stato presentato l’Equiraduno dell’Anno Santo 2025, un grande viaggio a cavallo denominato “da San Piero a San Pietro”, che condurrà cavalieri e amazzoni lungo le antiche vie dei pellegrini, da Pisa a Roma. L’iniziativa fa parte del progetto Horse Green Experience – Giubileo 2025, promosso da Final Furlong, patrocinato dal Dicastero per l’Evangelizzazione, e realizzato in collaborazione con Simtur e l’Associazione Natura a Cavallo. L’obiettivo è valorizzare il turismo lento e la mobilità dolce, offrendo un’esperienza unica che unisce natura, cultura e spiritualità.

Alla conferenza stampa sono intervenuti Michele Conti, sindaco di Pisa, Paolo Pesciatini, assessore al turismo e commercio del Comune di Pisa, Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Vincenzo Miragliotta, direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa, Salvatore Glorioso, responsabile delle manifestazioni del Giubileo per l’Arcidiocesi di Pisa, Lorenzo Bani, presidente del Parco di San Rossore, e Maurizio Rosellini, presidente di Final Furlong.

“L’Equiraduno del Giubileo rappresenta un evento di grande valore per Pisa,” ha dichiarato il sindaco Michele Conti. “Pisa è storicamente legata al mondo dei cavalli, con il suo Ippodromo e il Parco di San Rossore, e il nostro territorio è un punto di riferimento nazionale e internazionale per il settore. Questo evento si inserisce perfettamente nella tradizione della città, legata da sempre alla via Francigena, e rappresenta un’occasione unica per promuovere spiritualità e turismo, portando avanti la nostra storia con un’iniziativa di alto valore culturale e spirituale.”

L’assessore Paolo Pesciatini ha aggiunto: “L’Equiraduno è un evento che connette spiritualità, arte, storia e tutela dell’ambiente. Il percorso valorizza il patrimonio paesaggistico e culturale della nostra comunità, unendo il Parco di San Rossore e la Basilica di San Piero a Grado, con la tradizione cristiana e il messaggio di pace e speranza del Giubileo.”

Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio, ha sottolineato: “Siamo fermamente convinti del valore strategico dell’equiturismo, che non è una nicchia, ma una risorsa economica importante per il nostro territorio. Il cavallo, il Parco di San Rossore, i maneggi, gli allevamenti e la Via Francigena sono risorse preziose che possiamo sfruttare per sviluppare un turismo esperienziale e sostenibile.”

Pisa è stata scelta come punto di partenza della tratta toscana dell’Equiraduno, grazie alla sua storica vocazione legata ai cavalli. La città ha da sempre rappresentato un importante centro di cura e accoglienza per i cavalli, e oggi conserva un forte legame con il mondo equestre, con la presenza di strutture come la Clinica veterinaria universitaria e l’ippodromo di San Rossore. Pisa, pur non essendo direttamente sulla via Francigena, è un crocevia naturale per i pellegrini diretti a Roma, e rappresenta un punto di connessione tra tradizione e innovazione nella mobilità sostenibile.

Il viaggio a cavallo, che si svolgerà lungo tre importanti percorsi storici – via Romea Strata, via Francigena e via Romea Germanica – partirà il 23 aprile da San Piero a Grado, luogo simbolico della cristianità, dove secondo la tradizione San Pietro sarebbe approdato nel suo viaggio verso Roma.

Il programma dell’Equiraduno a Pisa prevede, il 22 aprile, un workshop presso la Camera di Commercio per le imprese interessate al turismo equestre, seguito da una serata di gala al Teatro Verdi. Il 23 aprile, alle 12, si terrà la benedizione dei cavalli alla Basilica di San Piero a Grado, seguita dal corteo dei cavalieri fino a Piazza dei Miracoli. Il giorno successivo, il viaggio partirà dall’Ippodromo di San Rossore verso Lucca.

Il cammino attraverserà territori affascinanti come il Padule di Fucecchio, San Gimignano, Siena e Montalcino, fino ad arrivare a Piancastagnaio. Il viaggio terminerà il 4 maggio ad Acquapendente, per proseguire nel Lazio e concludersi l’11 maggio in Piazza San Pietro, simbolo del Giubileo.

L’Equiraduno non è solo un evento, ma un progetto culturale che mira a creare una comunità in movimento e a promuovere un nuovo modello di turismo rispettoso e partecipato. Per ulteriori dettagli sul percorso, è possibile consultare il sito ufficiale: giubileoacavallo.it.

Last modified: Aprile 16, 2025