Torneo di Pasqua “Città di Pontedera”: tutto pronto per la 38ª edizione all’insegna del basket giovanile

PONTEDERA- È tutto pronto per la 38ª edizione del Torneo di Pasqua “Città di Pontedera”, appuntamento immancabile per gli appassionati di basket giovanile, organizzato con la consueta passione dalla società locale biancoblu, la Juve Pontedera. La manifestazione, dedicata come da tradizione alla categoria Under 15 Gold, si terrà dal 17 al 19 aprile presso il PalaZoli di Pontedera, con ingresso libero per il pubblico.

A contendersi il titolo saranno sei squadre, tra cui la padrona di casa Juve Pontedera. Presente anche una formazione dalla capitale, il Basket Uisp Roma XVIII, mentre le altre partecipanti arrivano tutte dalla Toscana: Don Bosco Livorno, Basket Lucca, Basket Ludec Porcari e una formazione mista nata per l’occasione dalla collaborazione tra Basket Union Prato e Laurenziana Firenze.

Il torneo prevede una fase a gironi con due gruppi da tre squadre ciascuno. Le prime due classificate di ogni girone accederanno alle semifinali incrociate, da cui emergeranno le finaliste per il 1° e 2° posto. Le terze classificate disputeranno invece direttamente la finale per il 5°/6° posto.

Il programma delle finali, tutte in calendario sabato 19 aprile a partire dalle ore 14, prevede:

ore 14:00 → finale 5°/6° posto

ore 16:00 → finale 3°/4° posto

ore 18:00 → finalissima 1°/2° posto

La gara inaugurale si giocherà giovedì alle ore 15:00 con la sfida tra Don Bosco Livorno e Basket Ludec Porcari.

L’assessore allo sport del Comune di Pontedera, Mattia Belli, ha elogiato la Juve Pontedera definendola “un esempio per il territorio”, sottolineandone l’impegno non solo sul piano sportivo, ma anche in quello educativo e sociale. La società, storica realtà del panorama cestistico locale, conta oggi oltre 200 tesserati, distribuiti in 19 squadre, e continua a crescere grazie anche alle sinergie con altre realtà della zona.

Durante la presentazione del torneo, la dirigenza ha voluto dedicare un pensiero speciale ad Andrea Pierini, figura simbolo della Juve Pontedera – prima come giocatore, poi come allenatore e direttore sportivo – recentemente scomparso. Un ricordo commosso che unisce sport e memoria in un evento che guarda al futuro senza dimenticare le sue radici.

