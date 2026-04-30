Incendio Monte Faeta, sale a 250 ettari la superficie interessata. Attivata Unità di crisi regionale

Written by Redazione• 6:12 pm• Attualità, Attualità, Pisa, San Giuliano Terme, TOP NEWS HOME PAGE



Minacciate alcune abitazioni nella valle di Asciano a San Giuliano Terme. Attenzione anche per alcune aree abitate in località Aglietta nel Comune di Lucca

Proseguono le operazioni di spegnimento dell’incendio sul Monte Faeta, nel territorio comunale di Lucca, alimentato dal forte vento di grecale che ha favorito l’estensione del fronte di fuoco.

La superficie percorsa dalle fiamme è salita a circa 250 ettari e l’incendio spinto dal vento ha raggiunto il versante pisano. Le fiamme minacciano alcune abitazioni nella valle di Asciano, frazione del Comune di San Giuliano Terme (Pisa) che ha già aperto il Coc – Centro operativo comunale di protezione civile per gestire l’emergenza. Particolare attenzione è rivolta anche ad alcune aree abitate in località Aglietta nel Comune di Lucca.

Proseguono le attività di presidio e protezione da parte delle squadre dei vigili del fuoco e del sistema antincendi boschivi regionale che restano pienamente operative sul posto, con decine di operatori impegnati in modo continuativo e col supporto dei mezzi aerei. È stata attivata l’Unità di crisi regionale per il coordinamento delle operazioni e il monitoraggio costante dell’evoluzione dell’incendio.



Si raccomanda la massima prudenza e si invita la popolazione ad attenersi alle indicazioni fornite e a non avvicinarsi alle aree interessate.

Last modified: Aprile 30, 2026