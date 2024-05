Trovato con 170 dosi di cocaina: arrestato in centro città

Scritto da Antonio Tognoli• 9:07 am• Pisa, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Durante un servizio notturno nel centro di Pisa, i Carabinieri hanno arrestato un individuo per detenzione di stupefacenti con l’intento di spaccio.



Mentre si muoveva in bicicletta, il sospetto atteggiamento dell’uomo, ha attirato l’attenzione dei militari, che dopo la perquisizione hanno trovato oltre 170 dosi di cocaina per un totale di circa 180 grammi. Successivamente, la perquisizione è stata estesa al suo domicilio, dove sono stati rinvenuti strumenti per il confezionamento delle dosi.



La droga e gli attrezzi sono stati sequestrati, mentre l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’interrogatorio di garanzia, nel quale sarà valutata la presunzione di innocenza da parte delle autorità competenti.

Last modified: Maggio 11, 2024