Serie BKT. Il campionato va in archivio con la promozione diretta di Parma e Como. Risultati e classifica finale

PISA – Il Torneo Cadetto 2023-’24 va in archivio al termine di un’ultima giornata in cui non sono certo mancate le emozioni, a sancire la Promozione diretta del Como a far compagnia al Parma e la retrocessione dell’Ascoli cui non è servita la vittoria contro il Pisa.

Ora spazio ai Playoff ed ai Playout che vedono, rispettivamente, coinvolte Venezia, Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia per il terzo posto che vale la Serie A e Bari e Ternana per evitare la retrocessione in Serie C.

Doveva essere festa al “Sinigaglia” per celebrare il ritorno in A del Como dopo 21 anni di assenza e così è stato, ma quanta fatica, in quanto, opposti al Cosenza, i padroni di casa si sono trovati a dover rimontare la rete siglata da Tutino (salito così a quota 20 fra i Marcatori …) alla mezzora, mentre il Venezia stava vincendo a Spezia, per poi a rimettere le cose a posto è stato necessario un calcio di rigore trasformato da Verdi a poco più di un quarto d’ora dal termine per un pari che non sarebbe stato comunque sufficiente a garantire la Promozione – essendo i lariani con una peggior differenza reti rispetto ai veneti – se, nel frattempo, al “Picco” il risultato non fosse stato ribaltato nello spazio si soli 5′ dalle reti di Pio Esposito e Reca ad annullare l’iniziale vantaggio di Idzes per i lagunari a certificare la salvezza diretta dei bianconeri liguri con il tecnico D’Angelo ad aver conquistato 34 punti in 25 partite da quando ha sostituito Alvini alla guida degli .Aquilotti.

Il successo dello Spezia ha reso vane le contemporanee vittorie delle altre tre formazioni invischiate nella lotta per non retrocedere, con la sola differenza che l’affermazione interna per 2-1 dell’Ascoli sul Pisa – con i padroni di casa subito avanti con Botteghin e quindi, dopo il temporaneo pareggio di D’Alessandro, a siglare la più inutile delle reti con lo spagnolo Pablo Rodriguez – non è stata sufficiente ai bianconeri marchigiani per evitare di fare compagnia a Feralpisalò e Lecco, complice analogo risultato conquistato dal Bari nella sfida interna con il Brescia firmato dall’undicesimo centro stagionale dell’ex nerazzurro Sibilli e dal raddoppio dell’eterno Capitano pugliese Di Cesare che, curiosamente, compirà 41 anni proprio nel giorno in cui di disputa l’incontro di ritorno dei Playout.

Spareggio che vedrà i biancorossi pugliesi affrontare la Ternana, che per una mezzora ha cullato il sogno di riuscire ad evitare tale coda di stagione, avendo sbloccato il risultato con il promettente 20enne Scuola viola Di Stefano (che conclude con 7 reti al suo attivo …) sul neutro di Piacenza contro la già condannata Feralpisalò, prima che dal “Picco” giungessero notizie meno confortanti, mentre anche per il Brescia eventuale risultato diverso non avrebbe modificato la propria posizione di ottavo nella griglia Playoff, visto che dopo ben 8 turni di astinenza il Palermo è tornato alla vittoria, risultando sufficiente la rete messa a segno da Diakité a metà ripresa sul campo del SudTirol per confermare la sesta posizione per i rosanero che potranno così disputare al “Renzo Barbera” il primo turno dei Playoff in gara unica.

Avversaria dei siciliani la Sampdoria, nonostante che i blucerchiati abbiano a lungo sperato di invertire il fattore campo in virtù del successo che stava maturando a loro favore sul terreno del Catanzaro, poi concluso con un 3-1 su cui ha messo la propria firma un Borini autore di tutte e tre le reti liguri, inframezzate dal centro del provvisorio pareggio di Oliveri per i giallorossi padroni di casa, che ora attendono il Brescia nel primo turno dei Playoff con la speranza di poter successivamente affrontare in semifinale la Cremonese che ha svolto un proficuo test superando facilmente per 3-0 tra le mura amiche un Cittadella che non aveva più nulla da chiedere alla stagione, con Coda su rigore (al suo 16esimo centro stagionale …), Bianchetti ed Johnsen a riempire il tabellino.

Infine, per una volta in tono festoso alla “vogliamoci bene” il derby emiliano fra Reggiana e Parma per celebrare i rispettivi obiettivi raggiunti e concluso con un salomonico 1-1 sancito da una splendida rete siglata da Portanova per i padroni di casa e dal pareggio su rigore di Bonny per i “Ducali” (un prospetto su cui varrà la pena di investire visti i suoi appena 20 anni …), mentre il Modena, imponendosi 3-2 sul campo del già retrocesso Lecco – con l’ex nerazzurro Strizzolo autore di una doppietta ed il “nipote d’arte” Nicolò Buso a mettere a segno la sua nona rete a conferma della sua buona prima stagione fra i Cadetti – compie in buon salto in Classifica (per quel che vale …), passando dalla 14esima alla decima posizione.

Risultati 38esima ed ultima giornata:

Ascoli – Pisa 2-1

Bari – Brescia 2-0

Catanzaro – Sampdoria 1-3

Como – Cosenza 1-1

Cremonese – Cittadella 3-0

Feralpisalò – Ternana 0-1

Lecco – Modena 2-3

Reggiana – Parma 1-1

Spezia – Venezia 2-1

SudTirol – Palermo 0-1

Classifica Finale: Parma p.76; Como p.73; Venezia p.70; Cremonese p.67; Catanzaro p.60; Palermo p.56; Sampdoria p.55; Brescia p.51; Cosenza, Modena, Reggiana e SudTirol p.47; Pisa eCittadella p.46; Spezia p.44; Ternana p.43; Ascoli e Bari p.41; Feralpisalò p.33 e Lecco p.26.



Nota: Sampdoria 2 punti di penalizzazione, Parma e Como Promosse in Serie A, Ascoli, Feralpisalò e Lecco retrocesse in Serie C ..

