L’esordiente. Mattia Sala: “Una grande serata che sognavo da sempre”

Scritto da admin• 8:28 am• Pisa SC

PISA – Un esordiente in questo Ascoli- Pisa, ultima giornata di campionato è stato Mattia Sala, classe 2005, che a fine gara ha espresso, tutta la soddisfazione in una serata da ricordare.

di Maurizio Ficeli

“Una grande serata che sognavo da sempre, uno dei piccoli passi per andare avanti. Mi dispiace per il risultato. È stata comunque una buona stagione per me, ringrazio il mister ed i compagni. Il mio percorso è stato con la primavera e qualche panchina, sabato gioco in primavera contro il Napoli. Sono stato in un gruppo della prima squadra favoloso, con Masucci eccezionale. Comunque penso che la stagione del Pisa sia stata positiva al di là della mancanza del raggiungimento dei playoff. Con il mister un grande rapporto di stima”.

Last modified: Maggio 11, 2024