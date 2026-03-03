Trofeo Custom Teak. In palio i titoli regionali Master domenica 15 marzo a Fornacette

Written by Antonio Tognoli• 8:12 am• Pisa, Attualità, Calcinaia, Sport, Sport



FORNACETTE – Sono bastate due edizioni per fare del Trofeo Custom Teak, previsto per il prossimo 15 marzo, una delle principali sfide sui 10 km della primavera toscana. Siamo a Fornacette, bellissimo borgo pisano dove la corsa podistica è quasi un pretesto per accogliere in città appassionati e curiosi, podisti e accompagnatori per scoprire le bellezze ma soprattutto il calore popolare di questa frazione del Comune di Calcinaia, fatta di 6 diversi quartieri.

Il percorso di gara unisce l’aspetto scenico, essendo disegnato in città e nei suoi dintorni, a quello tecnico: si tratta di un percorso completamente pianeggiante e molto veloce ideale per mettersi alla prova e magari andare alla ricerca del proprio primato personale. Insieme alla gara agonistica c’è quella non competitiva, entrambe con partenza e arrivo dal piazzale antistante l’azienda Custom Teak, specializzata nella lavorazione del legname.

La gara è alla sua terza edizione: l’inaugurazione del 2024 vide i successi di Alessio Terrasi in 31’24” e di Laura Sbrana in 38’53” mentre lo scorso anno le vittorie sono andate a Girma Castelli in 31’11” e a Margherita Voliani in 36’34”. Nella passata edizione gli arrivati sono stati ben 604, un numero che il prossimo 15 marzo si spera di superare ampiamente. A testimonianza del valore immediato che la manifestazione si è ritagliata c’è il fatto che è inserita nel calendario nazionale Fidal e che quest’anno assegnerà i titoli regionali Master sia individuali che di società.

Partenza da Via Dante Alighieri alle ore 9:00 con le premiazioni che inizieranno alle 11:15. Le iscrizioni hanno un costo di 15 euro con pacco gara alimentare e 10 euro senza, fino al 10 marzo. Dopo tale data ci si iscriverà direttamente a 15 euro senza pacco gara. Le premiazioni riguarderanno i primi 5 atleti assoluti uomini e donne e i primi 3 italiani. Inoltre saliranno sul podio i primi 3 di ogni categoria con consegna della maglia di campione toscano e medaglie. Premiate anche le prime 3 società per punti ottenuti in base all’ordine di arrivo. Insomma, ci sono tutti i presupposti per un evento di grandissimo spessore, una vera e propria introduzione alla primavera.

Per informazioni: Asd GP Parco Alpi Apuane, www.gpparcoalpiapuane.it

