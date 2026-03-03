Castelfranco di Sotto, 300 mila euro dalla Regione per la nuova pista di atletica

CASTELFRANCO DI SOTTO – La Regione Toscana sostiene la realizzazione di una nuova pista di atletica a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, con un contributo di 300 mila euro per il 2026.
La Giunta regionale ha approvato la delibera che dà il via all’accordo con il Comune, passaggio necessario per rendere operativo il finanziamento.
“Si tratta di un intervento significativo per lo sviluppo dello sport, in particolare di quello di base, e per il potenziamento delle infrastrutture locali”, ha dichiarato il presidente della Regione Eugenio Giani, sottolineando anche l’attenzione alla corretta gestione delle risorse pubbliche.
Il contributo sarà erogato in due fasi. La prima tranche, pari a 150 mila euro, verrà liquidata dopo la comunicazione dell’aggiudicazione dei lavori o dell’avvio dell’intervento. Il saldo, di pari importo, sarà versato alla conclusione dell’opera, che dovrà essere completata entro il 30 novembre 2026.
Per ottenere il finanziamento, il Comune dovrà presentare alla Regione il certificato di regolare esecuzione, la rendicontazione delle spese sostenute per un importo equivalente al contributo ricevuto, da trasmettere entro il 31 dicembre 2026, oltre alla documentazione fotografica che attesti l’apposizione di una targa all’interno dell’impianto con il riferimento al sostegno regionale.
