“Tre Sagome” alla Città del Teatro: fiabe, disegni e musica dal vivo per bambini e famiglie

Written by Redazione• 8:17 am• Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Alla Città del Teatro di Cascina arriva uno spettacolo che unisce parole, musica e disegno dal vivo per accompagnare bambini e famiglie in un viaggio tra fiaba e immaginazione. Domenica 8 marzo alle ore 17.30, nella Sala Margherita Hack, va in scena Tre Sagome, proposta pensata per il pubblico dai 4 agli 8 anni.

Protagonista è il Teatro all’Improvviso con Dario Moretti, che racconta e disegna in tempo reale su una lavagna, creando immagini che nascono, si trasformano e scompaiono sotto gli occhi degli spettatori. Al suo fianco, al pianoforte, Saya Namikawa accompagna la narrazione con musiche dal vivo ispirate a Mozart, Beethoven e Haydn.

Lo spettacolo intreccia tre fiabe della tradizione: Zio Lupo, Giovannin senza paura nella versione di Italo Calvino e Tremotino dei Fratelli Grimm. Le storie si alternano e si intrecciano, mantenendo ciascuna la propria identità ma dialogando tra loro in un unico racconto. Al centro ci sono una bambina attratta dalle tentazioni, un ragazzo che non conosce il timore e una giovane chiamata a superare una prova difficile: tre percorsi che parlano di crescita, coraggio e scelte.

Tre Sagome propone un’esperienza intima e poetica che stimola la fantasia dei più piccoli e coinvolge anche gli adulti, grazie alla fusione tra narrazione, immagini e musica.

Lo spettacolo dura 40 minuti. I biglietti, al costo di 5 e 8 euro, sono disponibili in prevendita su Ticketone e presso la biglietteria del teatro. Per informazioni è possibile contattare il numero 050 744400 o scrivere a biglietteria@lacittadelteatro.it.

Last modified: Marzo 3, 2026