Triathlon Sprint Silver Rank a Tirrenia: dettagli e modifiche alla viabilità

PISA – Domenica 13 ottobre, Tirrenia ospiterà il Triathlon Sprint Silver Rank, una competizione sportiva che coinvolgerà circa 250 partecipanti. Gli atleti si sfideranno in tre fasi, che includono nuoto, ciclismo e corsa. Le frazioni di ciclismo e corsa avranno partenza e arrivo in piazza Belvedere, mentre la gara ciclistica si snoderà su un percorso di 20 km, con un giro di boa in zona Marina di Pisa, all’altezza del Villaggio Boboba.

Per garantire lo svolgimento della manifestazione, il Comune di Pisa ha adottato alcune misure temporanee riguardanti la viabilità e la sosta nelle zone di Tirrenia e Marina di Pisa. Da venerdì 12 ottobre alle ore 9:00 fino a domenica 14 ottobre alle 15:00, sarà vietato il transito e la sosta nella parte di via Belvedere compresa tra piazza Belvedere, lato mare, e il civico 44, in modo da permettere il montaggio e smontaggio delle strutture necessarie per l’evento.

Domenica 13 ottobre, dalle 8:00 alle 16:30, si applicherà un divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Belvedere lato mare e in vari tratti di Viale del Tirreno. In particolare, sarà vietata la sosta nel tratto di Viale del Tirreno compreso tra piazza Belvedere e via della Bigattiera e anche in altre aree circostanti. Inoltre, dalle 13:30 alle 16:30, è prevista la sospensione della circolazione stradale nelle vie interessate dalla gara, contrassegnate dai veicoli con i pannelli “inizio gara” e “fine gara”.

I veicoli non residenti e i clienti delle attività commerciali potranno circolare solo in alcune direzioni specifiche. In particolare, i veicoli in uscita da via dei Mughetti dovranno svoltare a destra, mentre chi proviene da via della Bigattiera sarà obbligato a proseguire su via dei Pioppi. Anche la pista ciclabile su Viale del Tirreno sarà sospesa nel tratto tra il Bagno Mery e il Bagno Rosa, con ulteriori divieti di transito e obblighi di svolta in altre vie circostanti.

