Aperte le iscrizioni al corso di aggiornamento per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari

Scritto da admin• 11:27 am• Attualità, Pisa

PISA – Sono aperte le iscrizioni per il corso di aggiornamento obbligatorio rivolto agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, organizzato da Coldiretti Pisa.



Il corso, della durata complessiva di 12 ore, si svolgerà presso l’aula formativa di Via P. Nenni, 24 a Pisa. Le lezioni sono in programma per mercoledì 23 ottobre, dalle 14:00 alle 20:00, e venerdì 25 ottobre, dalle 14:00 alle 20:00. Si ricorda che l’aggiornamento può essere completato nei 12 mesi precedenti la scadenza e non oltre i 3 mesi successivi.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare Francesco Adamo, responsabile della formazione, al numero 050.2208971 o via email a francesco.adamo@coldiretti.it, oppure rivolgersi all’ufficio Coldiretti di zona.

FOTO TRATTA DA FACEBOOK

Last modified: Ottobre 11, 2024