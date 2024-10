Marco Filippeschi: “Difesa del Parco: un appello contro l’ampliamento degli insediamenti militari a San Piero a Grado”

Scritto da admin• 12:08 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Marco Filippeschi, Sindaco di Pisa dal 2014 al 2018

“Nei giorni scorsi, ho firmato la petizione promossa dalle associazioni ambientaliste. Pisa ospita già numerosi e importanti insediamenti militari: Camp Darby, l’Aeroporto Militare, la Caserma “Bechi Luserna” con il Battaglione Logistico della Folgore, la Caserma “Gamerra” con il Capar (centro addestramento paracadutisti della Folgore), il Comfose (Comando delle Forze Speciali dell’Esercito) e il CISAM a San Piero a Grado, dove si addestrano anche i Reparti Speciali dei Carabinieri. C’è inoltre la base del Reggimento “Col Moschin” alla foce dell’Arno. Molti di questi, come Camp Darby, Comfose, Cisam e “Col Moschin”, operano già all’interno del Parco o ai suoi confini, come l’Aeroporto Militare. Il rapporto tra Pisa e le istituzioni militari è sempre stato costruttivo. Tuttavia, il nuovo progetto presentato per San Piero a Grado, che supera ampiamente l’insediamento esistente, è inaccettabile. Non per ostilità preconcette, ma per il grave impatto che avrebbe sulle fragilità ambientali del territorio, come ben evidenziato nella petizione. È fondamentale che la città, la Comunità del Parco e la Regione lo respingano e non si limitino ad accettare passivamente i fatti compiuti. Un vasto schieramento, composto da istituzioni, partiti e personalità, si è espresso in difesa del Parco. Chi, come l’assessora regionale Alessandra Nardini, ha sottoscritto la petizione, lo ha fatto per motivazioni serie che richiedono coerenza a tutti i livelli, senza giochi di parole. In gioco c’è la credibilità di una classe dirigente, erede di valori e battaglie che hanno portato alla nascita del Parco. Ora è il momento di dimostrare concretamente l’impegno per gli obiettivi sanciti nei programmi europei, nazionali e nei congressi.“, conclude il comunicato.

Last modified: Ottobre 11, 2024