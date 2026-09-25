Riprese di “Let’s Play Ball” a Pisa: divieti di sosta e brevi chiusure al traffico il 27 e 28 settembre

Written by Redazione• 12:33 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Modifiche temporanee alla sosta e alla viabilità sono previste domenica 27 e lunedì 28 settembre in alcune strade del centro di Pisa per le riprese di “Let’s Play Ball”, programma prodotto da Banijay Italia per Amazon Prime con il supporto della Toscana Film Commission.

Domenica, dalle 11 alle 18, sarà vietata la sosta con rimozione coatta nei primi sei stalli di Lungarno Simonelli, lato Arno, a partire dal Fortilizio. Il divieto non si applicherà ai veicoli dell’organizzazione.

Lunedì il divieto di sosta con rimozione interesserà ancora Lungarno Simonelli, nei primi 13 stalli lato Arno, dalle 7 alle 13. Sarà inoltre in vigore in piazza Mazzini, davanti al civico 1, per tre stalli dalle 14 alle 16; in Lungarno Guadalongo, all’altezza della base nautica dei Vigili del Fuoco e della società Billi-Masi, per sei stalli dalle 14 alle 18; e in Lungarno Fibonacci, davanti all’ingresso principale del Giardino Scotto, per sei stalli dalle 14 alle 19. Anche in questo caso sono esclusi i veicoli al servizio dell’organizzazione.

Sempre lunedì, dalle 9 alle 18 e comunque fino al termine dell’evento, il traffico sarà fermato solo per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti. La partenza è prevista alle 9 dagli Arsenali della Repubblica e dall’Anfiteatro del Parco della Cittadella. Il percorso attraverserà via Bonanno Pisano, piazza Manin, piazza del Duomo, piazza Arcivescovado, via Capponi, via della Faggiola, via Dalmazia, piazza dei Cavalieri, via San Frediano, via Curtatone e Montanara, Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo e Scalo Roncioni. Dopo un tratto in barca sull’Arno fino alla base nautica dei Vigili del Fuoco, i partecipanti raggiungeranno il Giardino Scotto passando da Lungarno Guadalongo, piazza Don Minzoni e Lungarno Fibonacci.

Last modified: Settembre 25, 2026