Tre gol nel test match contro il Poggibonsi: doppietta per Beppe Sibilli

Scritto da admin• 3:31 pm• Pisa SC

PISA – Il Pisa Sporting Club ha effettuato questo pomeriggio sul prato dell’Arena Garibaldi un test match amichevole con il Poggibonsi, formazione impegnata nel Campionato Nazionale Serie D.

Complice la sosta dei campionati, in concomitanza con gli impegni delle varie Nazionali, i nerazzurri hanno dunque messo a frutto questa settimana di intenso lavoro in questo test che ha visto scendere in campo tutti i calciatori a disposizione dello staff tecnico: alcuni elementi della rosa non hanno preso parte alla gara per svolgere un lavoro personalizzato.

Per la cronaca la gara è terminata sul punteggio di 3-1 in favore del Pisa; per i Nerazzurri a segno Sussi e Sibilli (2), per gli ospiti Riccobono.

