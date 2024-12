Tre alberi di Natale si sono accesi sul Litorale. tre storie diverse da raccontare

Written by admin• 8:52 am• Attualità, Pisa

TIRRENIA – 8-15 dicembre, una settimana che ha visto accendersi, sul Litorale pisano, tre alberi di Natale. Il primo, domenica 8 dicembre a Tirrenia davanti alla chiesa parrocchiale. Un albero con una struttura in acciaio, alto circa sette metri e ricoperto da 2000 mattonelle ricamate ad uncinetto. Tutta la comunità si è messa insieme per quest’opera che rende speciale il Natale di Tirrenia. Cinquanta persone hanno lavorato grazie anche all’Associazione Salotto Culturale Massimiliano Giannini con sede in via degli Ontani.

di Andrea Bartelloni

Alla presenza del sindaco di Pisa, Michele Conti e dopo benedizione da parte del vicario parrocchiale Claudio Francu o.f.m. l’albero è stato acceso. “Con l’accensione degli alberi di Natale sul nostro litorale, unitamente a quelli disseminati in città e nelle nostre periferie, ci ha detto l’assessore Paolo Pesciatini, nel rispetto della tradizione, vogliamo inviare il nostro augurio di pace, fratellanza e speranza al mondo intero, quella Speranza che è anche il tema del Giubileo 2025”.

E il 13 dicembre davanti alla chiesa di S. Maria Ausiliatrice a Marina di Pisa è stato acceso un altro albero, alto, grande, vero, che ha illuminato la festa di Santa Lucia, arrivata in chiesa su un pony bianco, secondo la tradizione arriva in groppa ad un asinello, a fare festa con i bambini della parrocchia. Domenica 15 dicembre si è acceso il terzo albero, sul Lungomare, prima di Piazza Gorgona, un albero di comunità, “l’albero delle persone” come ha ricordato Simona Rindi che molto si è spesa per questa iniziativa. Albero di circa cinque metri donato dalla tabaccheria di Maria Luisa Di Trizio in memoria della madre e che in molti, non solo di Marina, hanno contribuito ad addobbare. Un segno luminoso proprio di quel “senso di comunità che, come ha sottolineato Michele Conti a Tirrenia, appare evidente da queste iniziative”. Tre alberi, tre storie diverse, ma un’unica volontà, quella di dimostrare la partecipazione, la voglia di essere presenti e attivi nelle iniziative di una comunità viva in tutti i mesi dell’anno.

Last modified: Dicembre 15, 2024