Luca Parisi si aggiudica la XXV Edizione della Maratona di Pisa

PISA – Parla italiano la XXV Edizione della Maratona di Pisa al maschile, con il 34enne Luca Parisi della “Etrusca ASD” ad impedire a Khalid Jbari il bis del successo dello scorso 17 dicembre 2023, mentre è interamente straniero il podio della Maratona femminile, con la favorita ungherese Tunde Szabo ad imporsi precedendo la coppia anglofona costituita dall’australiana Melissah Gibson e dalla britannica Georgie Bruinvels.

di Giovanni Manenti

Una giornata dal cielo terso ma con temperature piuttosto rigide ha accolto i circa 4000 atleti provenienti da 80 diversi Paesi che si sono schierati alla partenza della XXV Edizione della Maratona di Pisa – comprendenti altresì i partecipanti alla Mezza Maratona ed alla Family Run – con il via dato, come di consueto, dal Sindaco di Pisa Michele Conti, alla presenza altresì dell’Assessore allo Sport Frida Scarpa.

Logicamente, i primi a tagliare il traguardo nel sempre incantevole scenario di Piazza dei Miracoli sono stati gli iscritti alla Mezza Maratona, con lo striscione di arrivo a premiare il 32enne Marco Zanni dello “ASD Team Misano” che ha concluso la propria fatica con il tempo di 1.09’08” – ben più alto rispetto all’1.06’28” con cui il britannico George James si era imposto 12 mesi fa – in un arrivo comunque quanto mai serrato, con le piazze d’onore appannaggio di Patrick Francia della “Atletica Reggio ASD” a precedere in volata (1.’09″16 ad 1.’09″17) Nicholas Bouchard dell’Atletica Saluzzo.

La versione al femminile ha visto anch’essa un’italiana salire sul gradino più alto del Podio, toccando quest’oggi tale privilegio alla 27enne Enrica Bottoni della “Calcestruzzi Corradini”che ha viceversa frantumato il tempo di 1.21’44” con cui l’anno scorso si era imposta la maltese Lisa Marie Bezzina, tagliando il traguardo con un eccellente crono di 1.18’41” con a giungere alle sue spalle l’oramai 48enne Hodam Mohamed Mohamud che chiude in 1.19’56” a precedere la già ricordata Bezzina, una veterana della corsa pisana.

Prima di addentrarci nel “piatto grosso” dei 42 chilometri, giova peraltro evidenziare gli ottimi risultati complessivi della Mezza Maratona maschile, basti pensare che con tempi inferiori ad 1.18′ ci si è classificati in 30esima posizione, nel mentre nella scorsa edizione con tale riscontro cronometrico si era intorno al 20esimo posto.

La “Prova Regina” dell’Atletica Leggera vedeva il 35enne marocchino Khalid Jbari (ancorché tesserato per lo “Athletic Club 96 Alperia) alla ricerca del bis dopo il successo ottenuto nel 2023 sul passo di 2.20′ netti, non riuscendo nell’intento un po’ per demerito proprio, avendo concluso in 2.24’14” ed in parte per l’ottima prova del portacolori della “Etrusca ASD” Luca Parisi che si impone in 2.21’49”, con il terzo posto conquistato con il tempo di 2’26’53″dal 23enne Fabio Lusuardi, anch’egli della “Calcestruzzi Corradini” – che piazza così due suoi rappresentanti sul podio – nel mentre particolare è la storia del vincitore, che appena una settimana fa era alla partenza della Maratona di Reggio Emilia, in cui è costretto al ritiro dopo appena 14 chilometri per un attacco di ipotermia a causa di un improvvisdo calo delle temperature, così da decidere di indirizzarsi su Pisa onde non sprecare l’allenamento svolto per prepararsi alla Maratona emiliana.

Il poker di successi azzurri viene impedito nella Maratona femminile dalla 35enne ungherese Tunde Szabo che, presentatasi all’ombra della Torre Pendente forte di un “Personal Best” sulla distanza di 2.40’46” peraltro risalente ad inizio ottobre 2016, non vi è andata molto lontana, chiudendo in 2.43″01 a precedere la 40enne australiana Melissah Gibson – capace di correre in 2.36’48” a metà febbraio a Siviglia – che fa sua (2.44’06” a 2.44’47) la sfida per la piazza d’onore con la britannica Georgie Bruinvels, mentre la prima delle italiane è la 39enne Sarah Giomi del CUS Pro Patria Milano, quinta al traguardo con il tempo di 2.47’39”.

Con la temperatura riscaldata dal sole che non ha mancato di splendere per tutta la durata della gara, dalle 12 in poi di fronte alla Torre Pendente si sono svolte le cerimonie di premiazione a cui hanno partecipato, oltre al Sindaco Michele Conti ed all’Assessore Frida Scarpa, anche il Consigliere Comunale Maurizio Nerini ed il Comandante della Guardia di Finanza di Pisa Col. Salvatore Salvo, in quanto tale Corpo è risultato partner della Manifestazione considerando che ad inizio ottobre 2024 ha festeggiato i suoi 250 anni di attività, ed il cui rappresentante Gianluca Picchiottino, marciatore di valore, ha preso parte alla Mezza Maratona conclusa con il tempo di 1.27’50”.

