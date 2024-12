Consiglio Comunale, da lunedì 16 a sabato 21 dicembre ad oltranza dei lavori

Written by admin• 8:40 am• Pisa, Politica

PISA – Una lunga maratona attende i consiglieri comunali. Lunedì 16 dicembre, infatti, dalle 8 di mattina, con sessioni ininterrotte anche di pomeriggio e di sera (fino alle 24) e fino a sabato 21 dicembre ad oltranza dei lavori, i consiglieri comunali sono chiamati ad esprimersi sul Bilancio di previsione 2025 del Comune di Pisa.

L’introduzione sarà svolta dal Sindaco di Pisa Michele Conti. Dunque una lunga seduta del Consiglio Comunale che ha suscitato anche forti polemiche tra la maggioranza di centro destra e la minoranza di centro sinistra.

Anche questa seduta del Consiglio Comunale sarà comunque aperta dai question time che, questa volta, sono 3. Il primo, della consigliera Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), è sulla mancata pista di ghiaccio. Gli risponderà l’assessore alle attività produttive, Paolo Pesciatini. Il secondo, del consigliere Paolo Martinelli (La città delle persone), è sul dissesto del manto stradale di via Carlo Porta nel quartiere dei Passi. Gli risponderà il vice-sindaco e assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa. Il terzo, infine, del consigliere Francesco Auletta, è sulla posizione del Comune di Pisa sul possibile ingresso di Reteambienete in Novatosc. Gli risponderà l’assessora all’ambiente Giulia Gambini.

Come di consueto, anche questa seduta del Consiglio Comunale, che tra l’altro è anche l’ultima per quest’anno – sarà trasmessa in diretta streaming sul canale You Tube dello stesso Consiglio Comunale.

