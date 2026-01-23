Trasporto sociale, consegnato da S.M.G. ad AUSER Pisa un Fiat Doblò attrezzato

Written by Antonio Tognoli• 4:34 pm• Pisa, Attualità

PISA – Si è svolta venerdì 23 gennaio, nell’atrio di Palazzo Gambacorti, l’iniziativa promossa da AUSER Pisa OdV, con il patrocinio del Comune di Pisa, e realizzata in collaborazione con S.M.G. Servizi Mobilità Garantita, che ha portato alla consegna in comodato d’uso gratuito di un FIAT Doblò appositamente attrezzato per il trasporto di persone fragili e non autonome nella deambulazione.

L’iniziativa si inserisce in un progetto di collaborazione tra il mondo del volontariato, il settore privato e le istituzioni pubbliche, con l’obiettivo di rispondere a un bisogno concreto del territorio. AUSER Pisa OdV, associazione di volontariato attiva nel supporto alle persone anziane e fragili anche attraverso servizi di accompagnamento e trasporto sociale, potrà così disporre di un nuovo mezzo per rafforzare le proprie attività a favore della comunità. La cerimonia di consegna ha visto la presenza dell’assessore alle politiche sociosanitarie del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno, del presidente di AUSER Pisa ODV, Fulvio Mozzachiodi, e per S.M.G. Servizi Mobilità Garantita di Antonella Baldasseroni e Simona Parodi.

«Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra associazioni di volontariato, imprese e istituzioni possa generare risposte efficaci ai bisogni della comunità» – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno – «Il lavoro di AUSER Pisa OdV, unito al contributo di S.M.G. e delle aziende del territorio, dimostra quanto sia importante fare rete e rafforzare relazioni che nel tempo diventano un patrimonio per la città. L’Amministrazione comunale ha investito molto e continua a investire con convinzione nel sociale, sostenendo percorsi e progetti che migliorano concretamente la qualità della vita delle persone più fragili. Iniziative come questa vanno nella direzione giusta e trovano il nostro pieno sostegno: il Comune – conclude Bonanno – continuerà a fare la propria parte, offrendo supporto e ascolto alle associazioni e alle realtà cittadine che ogni giorno operano sul territorio con competenza e spirito di servizio».

«Come volontari dell’Associazione AUSER Pisa ODV – dichiara il presidente Fulvio Mozzachiodi – siamo molto lieti che oggi si concretizzi la consegna alla nostra organizzazione del veicolo Fiat Doblò, attrezzato per accogliere anche persone che abbiano necessità di un particolare supporto per affrontare un trasferimento. Disponiamo già di un mezzo di nostra proprietà e di varie auto messe a disposizione dai volontari, con le quali da tempo aiutiamo persone che hanno bisogno di essere accompagnate, per esempio, a una visita medica o anche, semplicemente, a fare una passeggiata o a trovare una persona cara. La disponibilità del Doblò ci consentirà di incrementare un’attività per la quale registriamo molte richieste. Abbiamo scoperto, praticandolo, che il volontariato è utile a chi viene aiutato, ma fa molto bene anche a chi aiuta: ci ritorna il sorriso delle persone con cui entriamo in contatto e ci gratifica la consapevolezza che ogni giorno aggiungiamo un piccolo mattone nella costruzione della solidarietà e del senso di comunità. Rivolgiamo infine un appello a unirsi a noi, in particolare a chi è in grado di condurre un’automobile, per garantire e ampliare le nostre attività di accompagnamento, non solo a chi, come noi, ha raggiunto una certa età, ma anche ai giovani. Siamo in via dell’Aeroporto 39 a Pisa, rispondiamo allo 05029545 o all’e-mail auserpisaodv@gmail.com».

Il veicolo è stato messo a disposizione da S.M.G. Servizi Mobilità Garantita, società che opera nel settore della mobilità solidale e che rende possibile la concessione gratuita dei mezzi grazie al coinvolgimento e alla partecipazione delle aziende del territorio, valorizzando un modello di responsabilità sociale condivisa.

AUSER Pisa OdV desidera esprimere un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Pisa per il patrocinio concesso all’iniziativa, che ne ha riconosciuto il valore sociale e l’utilità per la cittadinanza. L’associazione apprezza inoltre la disponibilità del Sindaco a sottoscrivere gli Attestati di Riconoscimento che AUSER Pisa OdV e S.M.G. intendono rilasciare alle aziende pisane che hanno aderito alla sponsorizzazione del progetto, a testimonianza del contributo offerto a favore della mobilità e dell’inclusione delle persone più fragili.

Last modified: Gennaio 23, 2026