“Acqua Buona” nelle mense scolastiche calcesane grazie ad Acque Spa

Analoghi controlli dell’acqua anche alla scuola “Giunta Pisano” su iniziativa dell’amministrazione comunaleCALCI – Nelle mense scolastiche dei plessi di Calci, una volta terminate le restrizioni legate alla pandemia, si è ripreso a servire acqua del rubinetto in caraffa. L’obiettivo è quello di favorire sia una cultura del rispetto e della salvaguardia della risorsa idrica e dell’ambiente, sia comportamenti ecologicamente sostenibili e solidali.

Un servizio che è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale calcesana e che è sostenuto anche da Acque Spa. Il gestore idrico, infatti, per una maggiore sicurezza, attraverso il progetto “Acqua Buona” offre ai Comuni controlli analitici periodici sull’acqua erogata nelle mense scolastiche.

“Sostituire l’acqua minerale in bottiglia con l’acqua potabile dell’acquedotto – sottolinea l’assessora all’ambiente, Valentina Marras -, oltre a dare maggior valore alla risorsa idrica ci aiuta a ridurre sensibilmente la produzione di rifiuti di plastica. Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di farsi carico di analoghi controlli analitici periodici anche sull’acqua della nuova scuola media Giunta Pisano, che non avendo al momento una mensa attiva non può rientrare nella convenzione proposta da Acque nell’ambito del progetto Acqua Buona”.

Per effettuare i controlli periodici dell’acqua alla nuova scuola media, l’amministrazione comunale di Calci ha impegnato risorse per poco più di 1500 euro annui. Tali controlli sono del tutto identici a quelli effettuati dai laboratori di Acque alla scuola primaria, garantendo così la stessa sicurezza per gli studenti, le famiglie e tutto il personale scolastico.

“Oggi – ricorda la vicesindaca ff, Valentina Ricotta – la maggior parte delle bambine e dei bambini non manca di presentarsi a scuola con la propria borraccia, un’abitudine senz’altro positiva che come amministrazione pubblica ci sentiamo in dovere di sostenere e incentivare. Così abbiamo deciso, anche per l’acqua della scuola media, di farci carico di controlli analitici, affinché la buona abitudine presa alle elementari possa proseguire anche alle medie”.

Last modified: Gennaio 23, 2026