Il Ristorante Foresta festeggia 25 anni di attività

MARINA DI PISA – Dove una volta culminava la folta pineta che lambiva l’attuale centro abitato di Marina di Pisa, 25 anni fa è nata una storia di gusto, professionalità e qualità diventata nel corso degli anni un punto di riferimento del Litorale pisano. Festeggia un quarto di secolo il Ristorante Foresta, uno dei locali più rinomati della costa pisana. Un traguardo celebrato con un riconoscimento consegnato dal presidente e dal direttore generale di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi e Federico Pieragnoli, dall’assessore con delega al Litorale del Comune di Pisa Virginia Mancini e dal presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani.

Rilanciato nel gennaio 2001 da Bruno Benvenuti e segnato negli anni dall’impronta dei figli Barbara e Alessandro, oggi titolari e gestori del ristorante sulle orme del babbo, ma con lo sguardo e la mente aperta alle nuove tendenze. Bruno, 83 anni, resta la figura di riferimento. Barbara e Alessandro, entrambi sommelier qualificati Ais, hanno proseguito la naturale evoluzione.

“Abbiamo ereditato dal babbo la passione per la cucina, un vero affare di famiglia, visto che anche la nostra mamma si occupa a 360 gradi dei dolci e dei dessert, con creme e altre bontà preparate seguendo le ricette di una volta. Rispetto a 25 anni fa la cucina si è evoluta, così come gli stili di vita e l’alimentazione, e di conseguenza abbiamo rivisto e aggiornato il nostro menù puntando sempre su stagionalità e prodotti dal territorio, tra tutti pesce, frutta e verdura che provengono da produttori locali. Il menù viene rivisitato due volte l’anno per il periodo primavera-estate ed autunno-inverno, grazie alle novità proposte dai nostri chef come Davide Pantè, che ha iniziato con noi 20 anni fa ed è tornato al Foresta dopo diverse esperienze di livello internazionale, Francesco Federighi che ha trascorso con noi 10 anni indimenticabili e ancora prima Giovanni Marchi”.

Un locale storico “presente sulla via Litoranea di Marina di Pisa fin dagli inizi del ‘900. Le foto risalenti al 1920 ritraggono una piccola capanna in legno con l’insegna “Caffè Foresta”, così chiamato perché era l’ultimo baluardo prima della folta pineta, chiamata dai marinesi “la foresta”, che arrivava a lambire l’abitato di Marina di Pisa. Un locale e un punto di ritrovo dove molti pisani hanno passato l’infanzia e la giovinezza frequentando il caffè e la spiaggia, un tempo molto più spaziosa e adesso notevolmente ridotta a causa dell’erosione”.

Tanti i momenti da ricordare “ma la più bella gratificazione è vedere persone e coppie diventati prima clienti e poi amici, arrivati magari la prima volta per la proposta di matrimonio e tornati con i figli”. Nella storia del Foresta anche ospiti vip “a cui abbiamo garantito sempre la massima riservatezza. Ci piace ricordare in particolare la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 2016 che ci ha fatto un immenso piacere”.

Non sono mancati ovviamente i momenti più duri “I sacrifici, anche economici, sono stati tanti, soprattutto a causa dell’erosione. Il Foresta è letteralmente “in bocca al mare” e siamo partiti con una spiaggia da 50 metri che adesso si è ridotta appena a 10. Nonostante tutto continuiamo a impegnarci e investire per preservare la struttura mantenendo intatte le sue caratteristiche, nonostante la spada di Damocle della Bolkestein. Siamo l’esempio di attività a gestione familiare che rischia di vedersi portare via tutto dopo anni di lavoro e sacrifici e temiamo per il futuro, ma non ci scoraggiamo e andiamo avanti con la tenacia che ci contraddistingue”.

“Siamo orgogliosi di premiare attività di questo livello, stiamo parlando di un locale diventato un vero riferimento per il nostro Litorale e dalle parole dei titolari traspare tutta la loro passione e professionalità: senza queste caratteristiche sarebbe impossibile raggiungere un traguardo importante come quello dei 25 anni di attività” afferma il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi

Rivolge “i migliori auguri al Ristorante Foresta” il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli “una realtà che ha fatto della qualità un tratto distintivo e caratteristico della propria attività e che contribuisce a valorizzare e qualificare il nostro Litorale: imprenditori di questo calibro ci trasmettono forza e determinazione per supportare ogni attività del territorio”.

“Siamo felici di premiare una famiglia che ha saputo credere e investire nella propria attività con impegno e determinazione, un orgoglio per l’intero Litorale” le parole del presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani.

“Festeggiare 25 anni di attività ristorativa è un traguardo significativo che celebra successo, passione e resilienza di fronte a sfide e cambiamenti, spesso segnato da riconoscimenti, celebrazioni con clienti e personale, e riflessioni sul percorso fatto, sottolineando l’importanza di storia, qualità, innovazione e il legame con la comunità e il territorio, trasformando un’impresa in un’istituzione locale. Questo anniversario non è solo un numero, ma una storia di dedizione importante per il nostro Litorale e per Marina di Pisa” i complimenti dell’assessore del Comune di Pisa Virginia Mancini.

Un locale che guarda avanti senza dimenticare le sue radici “proprio per festeggiare 25 anni di passione e tradizione abbiamo organizzato una cena di gala venerdì 30 gennaio alle 20.30. Un traguardo importante da condividere con chi, in questi anni, ha reso speciale il nostro percorso, dove sarà possibile gustare due antipasti, due primi e due secondi tra passato e futuro, tra piatti che rappresentano “come eravamo” e “come siamo” in un vero excursus nella nostra storia”.

