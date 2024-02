“Trash to Beauty”, dal rifiuto alla bellezza: Peccioli e la sua comunità sono pronte a mostrarsi e raccontarsi a New York

Scritto da admin• 4:13 pm• Peccioli

PECCIOLI – Pisa- Peccioli si prepara ad esporre il proprio caso-studio a New York con la mostra “Trash to Beauty”, curata da Brett Littman. La cittadina toscana, descritta come una “piccola città collinare,” ha trasformato una discarica in un motore di cambiamento sociale, economico, ecologico, politico e culturale.

L’inaugurazione si terrà il 19 febbraio 2024 presso l’Istituto Italiano di Cultura a Manhattan.

Vittorio Corsini presenterà un’opera sulla facciata dell’istituto, mentre la mostra esplorerà il tema principale di “Trash” e “Beauty” nelle due sale interne, legati all’evoluzione della discarica e alla bellezza della natura, eventi culturali e infrastrutture.

Il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni, sottolinea l’importanza di questo evento per la comunità e l’opportunità di rappresentare un’Italia che trasforma i problemi in opportunità. Brett Littman elogia Peccioli come un modello che guida verso una società in cui arte, vita, politica, economia ed ecologia coesistono e prosperano.

