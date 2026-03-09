Tramvia di Pisa, attesa per la graduatoria del MIT. La Città Ecologica: “Ancora nessuna notizia sui finanziamenti”

Written by Redazione• 8:11 am• Pisa, Politica

“È scaduto il 30 maggio 2025 il termine per la presentazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) delle proposte relative all’Avviso n.3 per la programmazione degli interventi finanziabili nel settore del Trasporto Rapido di Massa (tranvie e busvie elettrificate). Tra i progetti presentati figura anche quello del Comune di Pisa, inviato a fine gennaio 2025. Da allora, però, non sono arrivate comunicazioni ufficiali sulla graduatoria. Inizialmente si parlava di una pubblicazione entro ottobre 2025, poi entro febbraio 2026; ora le indiscrezioni indicano fine giugno, ma senza conferme ufficiali da parte del Ministero.”

Secondo i promotori dell’intervento, il contesto internazionale e le scelte del governo sugli investimenti pubblici non fanno ben sperare sulla disponibilità delle risorse. «I venti di guerra e la decisione di ridurre gli investimenti pubblici utili al Paese, come quelli sul trasporto rapido di massa, mentre aumentano le spese militari – viene sottolineato – rischiano di compromettere finanziamenti importanti per la mobilità sostenibile».

Nonostante alcune critiche al progetto presentato dal Comune, viene comunque espressa la speranza che l’iniziativa pisana possa ottenere il finanziamento. «La tramvia – viene evidenziato – rappresenta uno dei sistemi di trasporto urbano più ecologici, capace di ridurre significativamente il traffico automobilistico, migliorare la qualità della vita in città e contribuire concretamente agli obiettivi di decarbonizzazione».

