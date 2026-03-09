Possibile svolta in casa Pisa: videochiamata con Knaster per il ritorno di Gilardino?

Written by Redazione• 8:14 am• Pisa SC

PISA – A quanto pare, mister Hiljemark non godrebbe più della piena fiducia del direttivo del Pisa Sporting Club. Secondo quanto riportato da Tuttocalciotoscana.com, nella giornata di lunedì 9 marzo 2026 è prevista una videoconferenza con il presidente Alexander Knaster per prendere una decisione definitiva sul futuro della panchina nerazzurra.

di Sandro Cacciamano

Sul tavolo ci sarebbe l’ipotesi dell’esonero di Hiljemark e il possibile ritorno di mister Alberto Gilardino, allenatore che conosce bene l’ambiente, la squadra e la categoria.

L’ambiente nerazzurro resta quindi in attesa delle decisioni che verranno prese nelle prossime ore, con l’obiettivo di dare quantomeno una conclusione dignitosa a una stagione che, fino a questo momento, si è rivelata estremamente complicata per il Pisa.



Una stagione difficile per una piazza che rappresenta una città intera e una tifoseria da Serie A, sempre vicina alla squadra e alla società, nonostante le scelte di mercato — sia estive che invernali — abbiano lasciato più di qualche perplessità e non siano mancate le critiche. Ciò che continua a far discutere è soprattutto la decisione presa nei mesi scorsi di sostituire un allenatore come Gilardino, profondo conoscitore della categoria e del gruppo, con un tecnico giovane come Hiljemark, arrivato con poca esperienza nel campionato italiano e con una conoscenza limitata degli interpreti della rosa.



Una scelta che, alla luce dei risultati, appare a molti affrettata e poco ponderata, soprattutto considerando che la squadra si trovava ad affrontare partite decisive per la corsa salvezza. Ora resta da capire quale direzione prenderà la società. Le ultime vittorie di Lecce e, soprattutto, del Verona hanno ulteriormente complicato la classifica del Pisa, attualmente fanalino di coda della Serie A con 15 punti e una sola vittoria stagionale. La matematica non condanna ancora i nerazzurri, ma il margine di errore è ormai ridotto al minimo. Servono risultati immediati per provare a raddrizzare una stagione che, fino ad ora, è stata decisamente al di sotto delle aspettative.

Last modified: Marzo 9, 2026