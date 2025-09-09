“Tramonti tra gli ulivi” – Torna l’appuntamento con l’arte diffusa nella vallata di Buti

Written by admin• 8:15 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Per il terzo anno consecutivo, l’Associazione Teatro Buti propone “Tramonti tra gli ulivi”, una rassegna di incontri en plein air tra teatro e musica, ambientati in angoli verdi e nascosti della suggestiva vallata di Buti, eccezionalmente svelati per l’occasione.

Due domeniche di settembre – 21 e 28 – saranno dedicate a un’esperienza unica di arte diffusa: non semplici spettacoli, ma incontri tra artisti e spettatori, pensati per creare vicinanza, ascolto e stupore. Non performance, ma un dono. Un invito a emozionarsi, proprio oggi che sembra sempre più difficile concederselo.

Gli artisti di quest’anno sono stati ispirati da un’immagine potente di Majakovskij:

“Se l’elefante sfinito cerca pace / si stende regalmente sulla sabbia arroventata.”

A loro il compito di dare voce a questa suggestione, intrecciando parole, suoni e natura.

Gli appuntamenti

Domenica 21 settembre – Giardino delle Signorine

Nel cuore del paese, nell’hortus conclusus di una dimora storica curata con amore, Dario Marconcini – regista e storico direttore artistico del Teatro “Francesco di Bartolo” – incontra Ares Tavolazzi, bassista e contrabbassista jazz tra i più apprezzati. Insieme accompagneranno il pubblico in un percorso poetico e sonoro con “Sonata per Dante in tre tempi”.

Domenica 28 settembre – Balze verdi di Castel San Giorgio

La voce intensa e raffinata di Paola Casazza si fonderà con le note della chitarra di Oscar Bauer, per un viaggio musicale che mescola blues, jazz e sonorità west coast.

Info e prenotazioni

Orario: tutti gli appuntamenti iniziano alle 17:00

Ingresso: €5, comprensivo di aperitivo con gli artisti

Prenotazioni obbligatorie:

teatrodibuti@teatrodibuti.it

WhatsApp +39 329 1063401

Posti limitati: consigliata la prenotazione anticipata

: consigliata la prenotazione anticipata In caso di maltempo, gli incontri si terranno in spazi al coperto, comunicati tempestivamente sui canali social.

Il progetto è ideato e coordinato da Paola Marcone, che curerà anche l’accoglienza del pubblico. L’iniziativa è realizzata grazie al sostegno della Fondazione Pisa e della Regione Toscana – Residenze Artistiche, e alla preziosa collaborazione del territorio. Un ringraziamento speciale alle famiglie Marchesi-Pratesi-Picardi, Giorgia Gremignai ed Emanuele Paolini per la loro disponibilità.

