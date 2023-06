Tramontana si aggiudica alla bella il Gioco del Ponte 2023

Scritto da admin• 1:05 am• Pisa, Attualità, Cultura, Tutti

PISA – Tramontana si aggiudica alla bella l’edizione 2023 del Gioco del Ponte. Mezzogiorno però al termine di un combattimento di tredici minuti esce a testa altissima nella contesa con la Borea.



di Giovanni Manenti



La parte di Tramontana manda per primi sul ponte i Mattaccini, con Mezzogiorno a rispondere con San Marco, per far sì che l’edizione 2023 del Gioco del Ponte abbia ufficialmente inizio alle ore 21:29.

Dopo 3′ di assoluto equilibrio San Marco prende un leggero vantaggio con i Mattaccini a tenere comunque botta sino a che dopo 5′ la spinta del San Marco assume proporzioni importanti per poi andare a vincere in 9’10”. Mezzogiorno passa in vantaggio. Con un incontro di vantaggio, Mezzogiorno manda sul ponte i Leoni, con Tramontana a rispondere con San Francesco per cercare di pareggiare il conto. In 4 minuti e 18 secondi infatti San Francesco batte infatti i Leoni. Con il punteggio sull’1-1 Tramontana schiera i Satiri, a cui Mezzogiorno contrappone i Dragoni per un combattimento che può risultare decisivo nell’economia del Gioco e che prende il via alle 22.15. Dopo 3′ la situazione è ancora di sostanziale equilibrio, che perdura anche allo scoccare dei primi 5′ di spinta, per poi essere i Satiri a prendere un primo importante vantaggio con i Dragoni che cercano invano di resistere prima di arrendersi dopo 7”28”. Tramontana passa in vantaggio: 2-1. Con Tramontana in vantaggio 2-1, salgono sul ponte Santa Maria ed i Delfini con inizio alle 22:34, per un Incontro che ha poca storia stante la netta superiorità dei Delfini, che vanno a concludere vittoriosamente in 3’01’ riportando la situazione complessiva in parità: 2-2. Sul punteggio di parità, salgono sul ponte le due squadre di prima fascia, ovvero San Martino per Mezzogiorno e San Michele per Tramontana per un combattimento che – dando per scontata la vittoria di Calci su Sant’Antonio – potrà determinare o la vittoria della parte di Borea oppure rimandare il tutto alla “bella”. Sono le 22:49 allorché il big match ha inizio e, come era logico attendersi, il carrello è ancora ben fermo sulla linea di mezzeria allorché sono già trascorsi 5′ di combattimento, una situazione che perdura allo scoccare dei 10′, così come dopo 15′, con il San Martino a resistere alle spinte portate dal San Michele, così come quest’ultimo fa agli attacchi del San Martino che prende un margine di vantaggio allo scoccare dei 20′ di combattimento ed assicurarsi la vittoria dopo 21’15”, riportando Mezzogiorno in vantaggio e garantendo alla parte quantomeno la bella. Mezzogiorno passa in vantaggio per 3-2.

Con il match point teoricamente a disposizione, Mezzogiorno manda sul ponte il Sant’Antonio per un’impresa al limite dell’impossibile contro Calci che, viceversa, è obbligato a vincere per portare Tramontana alla bella e, possibilmente, sprecando il minor numero di energie per assicurare i propri uomini più riposati alla propria Nazionale, combattimento che ha inizio alle 23:25 e che, come previsto, vede l’affermazione di Calci in appena 43″. Sicuramente la Nazionale di Mezzogiorno ha il vantaggio psicologico di disputare una bella che non era nelle previsioni della vigilia. Come logico attendersi in una sfida fra i migliori combattenti delle due parti, l’equilibrio regna sovrano per i primi 5′ per una situazione che non si sblocca neppure allo scoccare dei 10′, prima che Tramontana sferri un attacco deciso al quale Mezzogiorno non è in grado di replicare, arrendendosi poco dopo la mezzanotte e dopo 13′ di strenuo combattimento aggiudicarsi l’edizione del Gioco del Ponte 2023.

Last modified: Giugno 25, 2023