Martedì a San Rossore la presentazione del libro di Paolo Piacentini e l’inaugurazione della mostra di Cesare Borsacchi

Scritto da admin• 7:05 pm• Pisa, Cultura, Tutti

PISA – Martedì 27 giugno a San Rossore doppio appuntamento con la cultura e l’ambiente con la partenza della rassegna ViviParco.



Alle 18 a Villa Giraffa l’inaugurazione della mostra di Cesare Borsacchi: ‘Le edicole della Memoria’. Cesare Borsacchi è nato nel 1937 a San Rossore, figlio di un guardiacaccia reale, e fin da giovane si dedica all’arte stimolato anche dal noto pittore e incisore Giuseppe Viviani. A 25 anni inizia a viaggiare prima in Italia e poi in Africa, Asia e America Latina, venendo a contatto con arte e culture autoctone che influenzano la sua pittura. La mostra esplora la sua evoluzione artistica dagli anni di San Rossore e continua con le opere realizzate in Africa e America Latina.



Alle 18.30 la presentazione di “Passo dopo passo. La cura del sé, dell’altro, del territorio” (Pacini Editore) di Paolo Piacentini, dialogano con l’autore Francesca Petrucci e Lisa Lorusso. Un libro per incamminersi verso un nuovo umanesimo che supera l’antropocentrismo e sposa definitivamente il rapporto con la natura andando oltre qualsiasi idea malsana di possesso. Paolo Piacentini, redattore del “Manifesto del camminare” e presidente onorario di Federtrek, da più di trent’anni si occupa di trekking ed è uno dei maggiori esperti di cammini in Italia. Con questo volume, edito da Pacini accompagna i lettori “passo dopo passo” nell’esplorazione del suo pensiero. Per ritrovare l’attenzione verso l’ambiente ed in generale verso ciò che ci circonda, superando l’antropocentrismo per scoprire un nuovo umanesimo in cui ogni essere vivente è legato all’altro.



ViviParco è la rassegna culturale che ruota intorno ai temi dell’ambiente, per ragionare su un nuovo equilibrio tra uomo e natura, in un Parco dove da secoli queste due componenti si influenzano a vicenda. La location principale degli eventi, a ingresso gratuito, è il giardino di Villa Giraffa a Cascine Nuove, a pochi passi dall’attracco del battello dell’Arno e dove passerà la ciclopista tirrenica prima di incrociarsi con la ciclopista dell’Arno. Un posto chiave per il futuro della mobilità green del Parco, un luogo da conoscere e scoprire.

Per informazioni www.parcosanrossore.org

Last modified: Giugno 24, 2023