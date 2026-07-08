Traffico, giovedì 9 chiusura al transito veicolare del ponte della Fortezza

PISA- Giovedì 9 luglio, dalle ore 06.00 alle ore 14.00, il ponte della Fortezza verrà chiuso al transito veicolare, eccetto veicoli adibiti all’esecuzione del lavoro, per interventi di manutenzione urgente sulla sede stradale. Si tratta di un lavoro urgente di ripristino del manto stradale per lavori sulle griglie del ponte, lato Lungarno Mediceo.
L’intervento si è reso necessario durante i lavori relativi all’installazione che sarà messa in opera a breve del nuovo impianto semaforico per la regolazione in quel tratto del transito dei bus di linea.Last modified: Luglio 9, 2026