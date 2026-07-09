Cascina, la CISL Pisa: “Il ricorso accolto dal Giudice è una vittoria dei diritti, non della politica”

Written by Redazione• 8:06 am• Cascina, Attualità, Politica

CASCINA – In merito al ricorso accolto dal Giudice, promosso dalla CISL Funzione Pubblica e riguardante la Polizia Municipale del Comune di Cascina, interviene la segretaria generale della CISL Pisa, Giorgia Bumma, per chiarire la posizione dell’organizzazione sindacale. “Come CISL Pisa – dichiara Bumma – ci teniamo a ribadire un principio fondamentale: ogni nostra azione sindacale è finalizzata esclusivamente alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Non si tratta mai di un’azione politica, ma di un’attività svolta nell’interesse di chi rappresentiamo.”

La segretaria generale esprime rammarico per il fatto che il ricorso sia stato oggetto di strumentalizzazione nel dibattito politico, sia durante la campagna elettorale sia successivamente: “Ci amareggia che questa vicenda sia stata utilizzata da una parte politica e che il confronto si sia trasformato in uno scontro politico. Le iniziative della CISL non hanno alcuna finalità di natura politica: sono intraprese unicamente per garantire la tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.”

Bumma ribadisce inoltre l’identità della CISL come organizzazione sindacale orientata al confronto e al dialogo: “La CISL è da sempre un sindacato del dialogo. Il nostro metodo è quello del confronto con tutte le forze politiche, sia di maggioranza sia di opposizione, senza preclusioni legate all’appartenenza politica. Ci interessa esclusivamente affrontare e risolvere i problemi nel merito, nell’interesse delle persone che rappresentiamo.”

Infine, la CISL Pisa prende nettamente le distanze dalla strumentalizzazione politica della vicenda, sottolineando al contempo l’importanza del risultato ottenuto: “Prendiamo le distanze da quella che riteniamo essere stata una vera e propria strumentalizzazione politica di questa azione sindacale. Allo stesso tempo, prendiamo atto con soddisfazione del risultato conseguito, che auspichiamo possa rappresentare l’occasione per riaprire un confronto costruttivo con l’Amministrazione comunale, nell’interesse dei nostri iscritti e delle nostre iscritte, così come di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori.”

Last modified: Luglio 8, 2026