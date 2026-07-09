“Sunset On Tour” torna al Bagno degli Americani: sabato 11 luglio il secondo appuntamento dopo il grande successo dell’esordio

Written by Redazione• 8:46 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Tirrenia

TIRRENIA – Dopo il grande successo della prima serata del 27 giugno, che ha richiamato numerosi partecipanti regalando un’atmosfera unica tra mare, musica e tramonto, “Sunset On Tour” è pronto a tornare con il suo secondo appuntamento. L’evento è in programma sabato 11 luglio al Bagno degli Americani di Viale del Tirreno 8, a Tirrenia, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sul litorale pisano. La formula vincente resta la stessa: una serata pensata per vivere la spiaggia dall’ora dell’aperitivo fino a notte fonda, con musica, convivialità e un’atmosfera suggestiva che ha già conquistato il pubblico nel primo appuntamento.

Si parte dalle ore 20 con l’Aperitif time, accompagnato dalla selezione musicale di Angri, per godersi il tramonto sul mare in un contesto rilassato e coinvolgente. Dalle 22.30 il ritmo cambia con il Beach Party, che proseguirà fino a tarda notte grazie al DJ set firmato Nologo, pronto a far ballare il pubblico direttamente sulla spiaggia. “Sunset On Tour – Chapter II” rappresenta la naturale prosecuzione di un progetto che punta a valorizzare il litorale attraverso eventi di qualità, unendo musica, intrattenimento e la magia del tramonto in una delle location più caratteristiche della costa pisana. Dopo l’entusiasmo e l’ottima partecipazione registrati nella serata inaugurale, gli organizzatori si aspettano un nuovo grande afflusso di pubblico per questo secondo capitolo, dedicato a tutti gli amanti delle serate estive in riva al mare. L’invito è rivolto a tutti i “Sunset Lovers”: l’appuntamento è per sabato 11 luglio al Bagno degli Americani, per vivere un’altra notte di musica, divertimento e atmosfera sotto le stelle.

Info evento

Evento: Sunset On Tour – Chapter II

Sunset On Tour – Chapter II Data: Sabato 11 luglio

Sabato 11 luglio Location: Bagno degli Americani – Viale del Tirreno 8, Pisa

Bagno degli Americani – Viale del Tirreno 8, Pisa Ore 20.00: Aperitif Time con Angri

Aperitif Time con Angri Ore 22.30: Beach Party con DJ set di Nologo, fino a tarda notte.

Last modified: Luglio 7, 2026